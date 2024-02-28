Минобороны: Российские средства ПВО за сутки уничтожили почти 100 украинских БПЛА
За минувшие сутки системы ПВО ВС РФ сбили 99 украинских дронов и три снаряда РСЗО HIMARS. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства обороны Российской Федерации.
"Средствами противовоздушной обороны уничтожено 99 украинских беспилотных летательных аппарата в районах населённых пунктов Жовтневое Харьковской области, Араповка, Троицкое, Новоникольское ЛНР, Еленовка, Шевченко ДНР, а также сбито три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS", — говорится в публикации ведомства.
Ранее Life.ru рассказывал, что министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил о том, какие территории были освобождены российскими войсками в ходе специальной военной операции. По словам руководителя военного ведомства, с начала 2024 года российским войскам удалось выбить противника с площади порядка 327 квадратных километров в новых регионах России.
VK / Минобороны России