Минобороны: Российские средства ПВО за сутки уничтожили почти 100 украинских БПЛА

За минувшие сутки системы ПВО ВС РФ сбили 99 украинских дронов и три снаряда РСЗО HIMARS. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства обороны Российской Федерации.

"Средствами противовоздушной обороны уничтожено 99 украинских беспилотных летательных аппарата в районах населённых пунктов Жовтневое Харьковской области, Араповка, Троицкое, Новоникольское ЛНР, Еленовка, Шевченко ДНР, а также сбито три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS", — говорится в публикации ведомства.