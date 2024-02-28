"Эффект домино": Кличко предрёк череду поражений ВСУ после Авдеевки

Фронт ВСУ продолжит рушиться после поражения в Авдеевке, если Запад не окажет Киеву помощь. Такое заявление сделал бывший чемпион мира по боксу Владимир Кличко, брат мэра Киева Виталия Кличко, его заявление приводит издание Focus.



"Вы видели Авдеевку? <...> Это будет не последний и не первый раз, если так будет продолжаться. Если мы не будем получать боеприпасы, если мы не будем получать оружие, то это будет продолжаться, как эффект домино", — заявил Кличко.