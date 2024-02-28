"Эффект домино": Кличко предрёк череду поражений ВСУ после Авдеевки
Кличко: Без помощи Запада фронт ВСУ обрушится после Авдеевки, как домино
Фронт ВСУ продолжит рушиться после поражения в Авдеевке, если Запад не окажет Киеву помощь. Такое заявление сделал бывший чемпион мира по боксу Владимир Кличко, брат мэра Киева Виталия Кличко, его заявление приводит издание Focus.
"Вы видели Авдеевку? <...> Это будет не последний и не первый раз, если так будет продолжаться. Если мы не будем получать боеприпасы, если мы не будем получать оружие, то это будет продолжаться, как эффект домино", — заявил Кличко.
Словам Кличко уже есть подтверждения: ранее Министерством обороны России были опубликованы кадры бегства бойцов ВСУ из населённого пункта Ласточкино на Авдеевском направлении в ДНР, которое удалось взять после того, как пал украинский укрепрайон. Сейчас посёлок полностью освобождён от присутствия противника. Один из бойцов Российской армии рассказал, что украинские войска при отступлении использовали РСЗО "Град", танки, миномёты и кассетные боеприпасы. ВСУ до последнего не хотели оставлять Ласточкино, несмотря на то, что в ходе ожесточённых боёв посёлок сильно пострадал.
Getty Images / Andres Gutierrez