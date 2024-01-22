Регион

Уведомления отключены

22 января, 18:44

Кличко усомнился, что власти Украины ведут страну в ЕС и предрёк бегство бизнеса

Мэр Киева Кличко усомнился, что Украина приближается ко вступлению в Евросоюз

Украина вряд ли приближается ко вступлению в Евросоюз, ведь власти страны притесняют журналистов и бизнесменов. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко.

"Всё больше бизнесменов жалуются на обезумевшие поборы, на требования отдать долю в бизнесе или отдать его полностью. Не соглашаешься — уголовные дела, обыски, громкие заявления и даже могут "найти русский след". <…> Действительно ли государство, в котором это происходит, движется в ЕС?" — написал киевский градоначальник в своём телеграм-канале.

Кличко усомнился в том, что власть осознаёт опасность момента. Мэр предположил, что вскоре на Украине не останется людей, готовых платить налоги, инвестировать, предоставлять рабочие места, а партнёры откажутся от страны, которая "катится в прошлое". "Европейское будущее" таким образом не приблизить, резюмировал Кличко.

Политолог раскрыл истинную причину нестихающего конфликта Зеленского и Кличко
Политолог раскрыл истинную причину нестихающего конфликта Зеленского и Кличко

Напомним, в последние месяцы на Украине разгорается конфликт между Кличко и Владимиром Зеленским. Так, недавно мэр Киева сделал очередной выпад в адрес оппонента, заявив, что его политика становится всё более авторитарной. А до этого он обвинил Зеленского в притеснении независимых СМИ.

Обложка ©

t.me / vitaliy_klitschko

Никита Никонов
  • Новости
  • Виталий Кличко
  • Украина
  • ЕС
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров