Кличко усомнился, что власти Украины ведут страну в ЕС и предрёк бегство бизнеса
Мэр Киева Кличко усомнился, что Украина приближается ко вступлению в Евросоюз
Украина вряд ли приближается ко вступлению в Евросоюз, ведь власти страны притесняют журналистов и бизнесменов. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко.
"Всё больше бизнесменов жалуются на обезумевшие поборы, на требования отдать долю в бизнесе или отдать его полностью. Не соглашаешься — уголовные дела, обыски, громкие заявления и даже могут "найти русский след". <…> Действительно ли государство, в котором это происходит, движется в ЕС?" — написал киевский градоначальник в своём телеграм-канале.
Кличко усомнился в том, что власть осознаёт опасность момента. Мэр предположил, что вскоре на Украине не останется людей, готовых платить налоги, инвестировать, предоставлять рабочие места, а партнёры откажутся от страны, которая "катится в прошлое". "Европейское будущее" таким образом не приблизить, резюмировал Кличко.
Напомним, в последние месяцы на Украине разгорается конфликт между Кличко и Владимиром Зеленским. Так, недавно мэр Киева сделал очередной выпад в адрес оппонента, заявив, что его политика становится всё более авторитарной. А до этого он обвинил Зеленского в притеснении независимых СМИ.