Кличко усомнился, что власти Украины ведут страну в ЕС и предрёк бегство бизнеса

Украина вряд ли приближается ко вступлению в Евросоюз, ведь власти страны притесняют журналистов и бизнесменов. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко.

"Всё больше бизнесменов жалуются на обезумевшие поборы, на требования отдать долю в бизнесе или отдать его полностью. Не соглашаешься — уголовные дела, обыски, громкие заявления и даже могут "найти русский след". <…> Действительно ли государство, в котором это происходит, движется в ЕС?" — написал киевский градоначальник в своём телеграм-канале.