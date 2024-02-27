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27 февраля, 10:51

Шойгу: С начала года ВС РФ освободили 327 кв. км территории новых регионов

С начала 2024 года ВС России освободили около 327 квадратных километров территории новых регионов страны. Об этом в ходе заседания коллегии Минобороны РФ сообщил глава ведомства Сергей Шойгу.

"С начала года на всех направлениях освобождено от нацистов около 327 квадратных километров территории новых регионов Российской Федерации", — сказал министр.

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Ранее в ходе заседания Сергей Шойгу раскрыл огромные потери ВСУ с начала спецоперации. По его словам, противник уже лишился более 444 тысяч военнослужащих.

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Vk / Минобороны России

Матвей Константинов
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