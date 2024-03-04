Похожий на дрон предмет заметили в ветках дерева в Липецке

Оперативные службы Липецка обследуют висящий на дереве предмет, похожий на беспилотник, который заметили местные жители. Об этом сообщил губернатор области Игорь Артамонов.

"На ветках дерева в Боевом проезде в Липецке висит предмет, похожий на квадрокоптер. На месте находятся все оперативные службы, обеспечивающие безопасность", — написал он в телеграм-канале.

Как добавил Артамонов, в скором времени специалисты дадут заключение после обследования подозрительного предмета.