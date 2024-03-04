Похожий на дрон предмет заметили в ветках дерева в Липецке
Мэр Артамонов: В Липецке обследуют висящий на дереве предмет, похожий на дрон
Оперативные службы Липецка обследуют висящий на дереве предмет, похожий на беспилотник, который заметили местные жители. Об этом сообщил губернатор области Игорь Артамонов.
"На ветках дерева в Боевом проезде в Липецке висит предмет, похожий на квадрокоптер. На месте находятся все оперативные службы, обеспечивающие безопасность", — написал он в телеграм-канале.
Как добавил Артамонов, в скором времени специалисты дадут заключение после обследования подозрительного предмета.
Ранее Life.ru сообщал, что утром 4 марта на территории Петербургского нефтяного терминала обнаружили дрон с 20 кг взрывчатки. Специалисты выяснили, что это БПЛА самолётного типа с двухцилиндровым двигателем производства итальянской фирмы Gilardoni. Беспилотник обезвредили на месте, все уцелевшие детали уже отправили на экспертизу.
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