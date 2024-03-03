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3 марта, 16:50

Украинский дрон атаковал посёлок в Курской области

Курский губернатор Старовойт: Посёлок Тёткино подвергся атаке дрона ВСУ

Посёлок Тёткино Курской области вечером в воскресенье, 3 марта, подвергся атаке украинского беспилотника. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт.

"Посёлок Тёткино Глушковского района был атакован украинским БПЛА. Пострадавших нет", — написал он в телеграм-канале.

По словам губернатора, в результате атаки вражеского дрона был повреждён один легковой автомобиль. Власти региона окажут собственнику транспортного средства всю необходимую помощь, заверил Старовойт.

Ранее Life.ru писал, что в ночь на 3 марта была сорвана очередная попытка Киева совершить террористическую атаку на территории нашей страны. По данным Минобороны РФ, средства ПВО уничтожили 38 украинских дронов самолётного типа в небе над полуостровом.

В Курской области три села остались без света после удара БПЛА
В Курской области три села остались без света после удара БПЛА
Обложка ©

Unsplash / Fikri Rasyid

Наталья Исакова
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