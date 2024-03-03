Украинский дрон атаковал посёлок в Курской области

Посёлок Тёткино Курской области вечером в воскресенье, 3 марта, подвергся атаке украинского беспилотника. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт.

"Посёлок Тёткино Глушковского района был атакован украинским БПЛА. Пострадавших нет", — написал он в телеграм-канале.