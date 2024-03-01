В Курской области три села остались без света после удара БПЛА
Вооружённые силы Украины (ВСУ) атаковали Курскую область беспилотником, повредив линии электропередачи, сообщил в своём Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт.
По его словам, в результате прилёта украинского дрона обесточены населённые пункты Свердликово, Дарьино и Николаево-Дарьино Суджанского района. Старовойт обещал, что ремонтные работы начнутся, как только позволит обстановка.
А ночью над территорией Нижегородской области были перехвачены три БПЛА. Life.ru узнал, что украинские дроны сбили в промзоне, а их мишенью был оборонный завод в Дзержинске.
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