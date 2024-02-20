В Москве неадекват бросил гранату во врачей, которые приехали лечить его "мёртвую" мать

Неадекватный житель Москвы бросил гранату во врачей скорой помощи, которые приехали к его матери, а затем собирался устроить массовый расстрел. Буйного мужчину скрутили полицейские и увезли в отдел. Об этом сообщает Mash.

По данным телеграм-канала, москвич вызвал бригаду скорой для своей матери. Он сам встретил медиков в подъезде, обматерил и пригрозил убить за неторопливость, заявив, что мать скончалась. Однако вполне себе живая 74-летняя женщина ждала медиков на диване. Пенсионерка была напугана, и фельдшер заподозрила неладное — вызвала вторую бригаду на подмогу, померила у пациентки давление, дала таблетку. В процессе женщина рассказала, что очень боится сына и вызвала скорую, чтобы её госпитализировали — подальше от него.

Буйный москвич встретил вторую бригаду ещё ярче — швырнул им в ноги предмет, похожий на гранату. После рассмеялся и пошёл искать оружие, чтобы устроить массовый расстрел. Однако подоспевшие полицейские его скрутили и отвезли в отдел.