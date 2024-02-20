В Москве неадекват бросил гранату во врачей, которые приехали лечить его "мёртвую" мать
Житель Москвы бросил предмет, похожий на гранату, во врачей скорой помощи
Неадекватный житель Москвы бросил гранату во врачей скорой помощи, которые приехали к его матери, а затем собирался устроить массовый расстрел. Буйного мужчину скрутили полицейские и увезли в отдел. Об этом сообщает Mash.
По данным телеграм-канала, москвич вызвал бригаду скорой для своей матери. Он сам встретил медиков в подъезде, обматерил и пригрозил убить за неторопливость, заявив, что мать скончалась. Однако вполне себе живая 74-летняя женщина ждала медиков на диване. Пенсионерка была напугана, и фельдшер заподозрила неладное — вызвала вторую бригаду на подмогу, померила у пациентки давление, дала таблетку. В процессе женщина рассказала, что очень боится сына и вызвала скорую, чтобы её госпитализировали — подальше от него.
Буйный москвич встретил вторую бригаду ещё ярче — швырнул им в ноги предмет, похожий на гранату. После рассмеялся и пошёл искать оружие, чтобы устроить массовый расстрел. Однако подоспевшие полицейские его скрутили и отвезли в отдел.
А ранее Life.ru рассказывал, как в Волгограде мужчина напал на медсестру и фельдшера бригады скорой помощи, которая приехала к нему домой по вызову.
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