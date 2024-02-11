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11 февраля, 02:13

Неадекват с топором покалечил двух врачей в Белоруссии

Житель Минска вызвал скорую и избил прибывших медиков топором

Два фельдшера едва не стали жертвами неадекватного жителя Минска. Мужчина вызвал скорую, а затем напал на прибывших медиков с топором, рассказали в белорусском Минздраве.

В результате инцидента врачи сами стали нуждаться в экстренной госпитализации, так как получили серьёзные раны. Причины агрессии со стороны пациента пока не установлены.

"У пострадавших медицинских работников диагностированы сочетанные травмы. Общее состояние расценивается как средней степени тяжести, проводится всё необходимое лечение", — заверили в ведомстве, добавив, что поддержать фельдшеров прибыл министр здравоохранения Александр Ходжаев.

Брат убившего на Кубани опекуншу подростка в его возрасте зарубил отца топором
Брат убившего на Кубани опекуншу подростка в его возрасте зарубил отца топором

А неделей ранее кровавая резня произошла на парижском вокзале. Там неизвестный атаковал прохожих ножом, ранив троих.

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Илья Пушкарев
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