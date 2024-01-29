Брат убившего на Кубани опекуншу подростка в его возрасте зарубил отца топором
Kp.ru: Брат убившего на Кубани опекуншу подростка в его возрасте зарубил отца
В Тихорецком районе Краснодарского края в начале текущего года 14-летний подросток жестоко расправился со своей приёмной матерью. Как сообщают корреспонденты kp.ru, родной брат злоумышленника в его возрасте совершил похожее преступление, ничуть не уступающее по жестокости.
Предыдущая семья убившего опекуншу подростка была неблагополучной, а его родная мать умерла ещё в 2015 году из-за болезни. Несмотря на то что официальные подробности случившегося из прошлого семьи не разглашаются, журналисты узнали о шокирующем поступке брата 14-летнего преступника. Источник издания сообщил, что тот в том же возрасте, что и его брат, зарубил топором своего отца.
"Брат был сводным по матери. Он тоже пошёл на кровавое преступление в таком же возрасте. Зарубил своего отца топором и отсидел срок", — рассказал собеседник издания.
О жестоком убийстве стало известно 12 января. Напомним, в Тихорецком районе Краснодарского края задержали 14-летнего подростка за убийство 54-летней опекунши. Мальчик застрелил женщину во время ссоры, а затем с оружием скрылся на автомобиле семьи. Подросток проехал около километра и выбросил ружьё в лесу. Есть версия, что на убийство он пошёл после ссоры, которая произошла из-за яиц.
Shutterstock