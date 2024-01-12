На Кубани 14-летний мальчик убил опекуншу и пустился в бега на её машине

В Тихорецком районе Краснодарского края задержали 14-летнего подростка за убийство 54-летней опекунши. Как сообщает пресс-служба регионального СУ СКР, мальчик расправился с женщиной 10 января во время ссоры в доме в станице Еремизино-Борисовской.

"Между женщиной и её 14-летним опекаемым произошёл бытовой конфликт, в ходе которого несовершеннолетний взял находящееся там ружьё и произвёл два выстрела в область шеи и туловища потерпевшей, причинив ей смертельные ранения", — рассказали в управлении.

Затем подросток вместе с оружием скрылся на автомобиле семьи. Он проехал около километра и выбросил ружьё в лесу. Вскоре после этого обвиняемый был задержан. Во время допроса он полностью признал вину в расправе. По уголовному делу назначен комплекс судебных экспертиз, следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании подростку меры пресечения в виде заключения под стражу.