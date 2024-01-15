Полсотни яиц: Стало известно, из-за чего подросток расправился с опекуншей на Кубани
Kp.ru: В Краснодарском крае 14-летний подросток убил свою опекуншу из-за яиц
Стала известна предполагаемая причина убийства 54-летней жительницы Тихорецкого района Краснодарского края, которую недавно убил её 14-летний приёмный сын. Как передаёт kp.ru со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах, злоумышленник повздорил с женщиной из-за полусотни яиц.
По данным издания, подростка приютили в 2022 году. Его мать умерла восемь лет назад, а отец — совсем недавно. На днях задержанный серьёзно повздорил со своей опекуншей из-за того, что без спроса продал 50 яиц из их подсобного хозяйства — у него нашли вырученные с этого 500 рублей. Также стражи правопорядка рассказали журналистам, что принадлежавшее отцу погибшей охотничье ружьё, из которого убили женщину, хранилось в шкафу.
"На учёте ни он, ни семья не состояли", — рассказал собеседник издания.
В настоящее время подростку предъявлено обвинение в убийстве. Свою вину он признал полностью.
О жестоком убийстве стало известно 12 января. Напомним, в Тихорецком районе Краснодарского края задержали 14-летнего подростка за убийство 54-летней опекунши. Мальчик застрелил женщину во время ссоры, а затем с оружием скрылся на автомобиле семьи. Подросток проехал около километра и выбросил ружьё в лесу.
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