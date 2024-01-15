Полсотни яиц: Стало известно, из-за чего подросток расправился с опекуншей на Кубани

Стала известна предполагаемая причина убийства 54-летней жительницы Тихорецкого района Краснодарского края, которую недавно убил её 14-летний приёмный сын. Как передаёт kp.ru со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах, злоумышленник повздорил с женщиной из-за полусотни яиц.

По данным издания, подростка приютили в 2022 году. Его мать умерла восемь лет назад, а отец — совсем недавно. На днях задержанный серьёзно повздорил со своей опекуншей из-за того, что без спроса продал 50 яиц из их подсобного хозяйства — у него нашли вырученные с этого 500 рублей. Также стражи правопорядка рассказали журналистам, что принадлежавшее отцу погибшей охотничье ружьё, из которого убили женщину, хранилось в шкафу.

"На учёте ни он, ни семья не состояли", — рассказал собеседник издания.

В настоящее время подростку предъявлено обвинение в убийстве. Свою вину он признал полностью.