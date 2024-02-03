При нападении мужчины с ножом на вокзале в Париже пострадало три человека

Неизвестный мужчина напал на прохожих с ножом на вокзале в Париже. Об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на префектуру столичной полиции.

Неизвестный напал с ножом на прохожих на вокзале в Париже. Видео © X (Twitter) / CLPRESS / Agence de presse

По некоторым данным, минимум три человека пострадало, один из них получил тяжёлые ранения. Злоумышленника удалось задержать. Инцидент произошёл, по предварительным данным, на Лионском вокзале примерно в 08:00 по местному времени (10:00 по московскому). Из-за нападения нарушено движение поездов.