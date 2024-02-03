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3 февраля, 08:39

При нападении мужчины с ножом на вокзале в Париже пострадало три человека

Неизвестный напал с ножом на прохожих на вокзале в Париже, есть трое раненых

Полиция задержала нападавшего на вокзале в Париже. Обложка © X (Twitter) / CLPRESS / Agence de presse

Полиция задержала нападавшего на вокзале в Париже. Обложка © X (Twitter) / CLPRESS / Agence de presse

Неизвестный мужчина напал на прохожих с ножом на вокзале в Париже. Об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на префектуру столичной полиции.

Неизвестный напал с ножом на прохожих на вокзале в Париже. Видео © X (Twitter) / CLPRESS / Agence de presse

По некоторым данным, минимум три человека пострадало, один из них получил тяжёлые ранения. Злоумышленника удалось задержать. Инцидент произошёл, по предварительным данным, на Лионском вокзале примерно в 08:00 по местному времени (10:00 по московскому). Из-за нападения нарушено движение поездов.

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А ранее Life.ru рассказывал, что женщина с ножом напала на прохожих в Токио. В результате четыре человека пострадали, они были госпитализированы, однако угрозы их жизни нет. Злоумышленницу оперативно задержали.

Дарья Нарыкова
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