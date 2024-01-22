Порезал 11 человек: В Стамбуле неизвестный расхаживает по улицам и ранит людей ножом

В Стамбуле неизвестный мужчина напал с ножом как минимум на 11 человек в районе Эсеньюрт. Подозреваемого разыскивает полиция, пишет газета Hürriyet.

Сообщается, что мужчина четыре часа расхаживал по улицам района, где внезапно подходил к людям и наносил удары. В числе раненых, которые госпитализированы, есть женщина. Один из тех, кто пережил нападение, Мехмет Устель, рассказал, что получил удар без всякого предупреждения.

"Он подошёл ко мне, вытащил нож для резки хлеба. Я подумал, что это такая шутка. Но он ударил меня ножом в ногу и ушёл, а я упал на землю", — рассказал Устель.