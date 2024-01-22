Порезал 11 человек: В Стамбуле неизвестный расхаживает по улицам и ранит людей ножом
Hürriyet: В Стамбуле неизвестный мужчина на улице ранил ножом 11 человек
В Стамбуле неизвестный мужчина напал с ножом как минимум на 11 человек в районе Эсеньюрт. Подозреваемого разыскивает полиция, пишет газета Hürriyet.
Сообщается, что мужчина четыре часа расхаживал по улицам района, где внезапно подходил к людям и наносил удары. В числе раненых, которые госпитализированы, есть женщина. Один из тех, кто пережил нападение, Мехмет Устель, рассказал, что получил удар без всякого предупреждения.
"Он подошёл ко мне, вытащил нож для резки хлеба. Я подумал, что это такая шутка. Но он ударил меня ножом в ногу и ушёл, а я упал на землю", — рассказал Устель.
Другой мужчина, Хасан Караджа, сообщил, что подозреваемый ударил ножом в ногу его дочь, пытаясь завладеть её сумкой, однако ей помог продавец магазина. Поиски продолжаются. Правоохранители изучили записи с камер видеонаблюдения.
Ранее в турецкой провинции Мугла на берег пляжа вынесло тело женщины. У трупа отсутствуют некоторые части. На прошлой неделе на пляже отеля Amelia Beach в Анталье обнаружили обезглавленное тело человека. Позже в этой же провинции нашли останки ребёнка, тела трёх мужчин и одной девушки. Предположительно, тела могут принадлежать беженцам из Сирии, плывшим на Кипр.
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