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18 января, 09:58

На пляж пятизвёздочного отеля в Анталье вынесло обезглавленное тело

На пляже отеля Amelia Beach в Манавгате найдено тело человека без головы и правой руки. По данным газеты Alanya Postasi, жуткую находку обнаружили сотрудники гостиницы и немедленно обратились в полицию и береговую охрану.

Ни пол, ни личность человека установить не удалось, останки отправили на судмедэкспертизу. По предварительным данным, тело погибшего волнами вынесло на пляж в районе Ченгера, причём оно явно долгое время находилось в воде.

В Турции полёт на параплане закончился гибелью для белорусской экстремалки
В Турции полёт на параплане закончился гибелью для белорусской экстремалки

Ранее Лайф рассказывал о загадочно погибшей в Турции россиянке Надежде Ярыгиной. После долгих поисков было найдено её тело, а рядом несколько опустошённых пачек снотворного и бутылки из-под алкоголя. После этого в соцсетях появилась информация о том, что Надежду якобы мог убить местный гид, который вместе с волонтёрами искал её тело, однако сам мужчина наотрез отрицает свою вину.

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Topntp26 / Freepik

Марина Калегина
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