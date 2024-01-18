На пляж пятизвёздочного отеля в Анталье вынесло обезглавленное тело

На пляже отеля Amelia Beach в Манавгате найдено тело человека без головы и правой руки. По данным газеты Alanya Postas i , жуткую находку обнаружили сотрудники гостиницы и немедленно обратились в полицию и береговую охрану.

Ни пол, ни личность человека установить не удалось, останки отправили на судмедэкспертизу. По предварительным данным, тело погибшего волнами вынесло на пляж в районе Ченгера, причём оно явно долгое время находилось в воде.

Ранее Лайф рассказывал о загадочно погибшей в Турции россиянке Надежде Ярыгиной. После долгих поисков было найдено её тело, а рядом несколько опустошённых пачек снотворного и бутылки из-под алкоголя. После этого в соцсетях появилась информация о том, что Надежду якобы мог убить местный гид, который вместе с волонтёрами искал её тело, однако сам мужчина наотрез отрицает свою вину.