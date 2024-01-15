Журналисты связались с "убийцей" погибшей в Турции россиянки, и он озвучил свою версию событий
Kp.ru: Подозреваемый в убийстве россиянки Ярыгиной турецкий гид отрицает свою вину
Найденная мёртвой в Турции россиянка Надежда Ярыгина. Обложка © Предоставлено Лайфу
Появившаяся ранее в социальных сетях информация о том, что погибшую в Турции 40-летнюю россиянку из Кирова Надежду Ярыгину убил проживающий в районе горы Чалыш местный гид, является искажённой. Такое мнение в беседе с kp.ru рассказала волонтёр Анастасия, которая вместе с гидом искала туристку.
Собеседница издания сообщила, что они познакомились с мужчиной на вилле, расположенной в окрестностях посёлка Кириш. Хозяин дома, который неплохо говорил по-русски, вышел к волонтёрам и рассказал, что живёт там с родителями. Он также сообщил, что раньше у него была жена из России, однако они три года уже не живут вместе. После этого гид присоединился к поискам и всю ночь вместе со спасателями искал пропавшую россиянку.
"Я постоянно была на связи с администратором группы поиска, скидывала ему видео, какие-то догадки, а он, судя по всему, отправлял эту информацию другим людям. Так она дошла до соцсетей в искажённом виде, и мужчину записали в убийцы", — заявила Анастасия.
Стоит отметить, что корреспонденты издания связались с этим мужчиной и он рассказал, что его жизнь после этих событий превратилась в настоящий кошмар. Собеседник издания подчеркнул, что от него отвернулись все, начались проблемы с бизнесом и всё это ударило по его ментальному состоянию. Он шокирован поведением людей, которые сделали из него убийцу без суда, следствия и каких-либо доказательств его причастности к этому.
"Для них достаточно моей фотографии и лживого текста. Полицейские ко мне не приходили, подозреваемым я не являюсь. Сейчас я готовлю большое обращение к людям", — с горечью отметил мужчина.
На данный момент следствие рассматривает суицид как одну из версий. Родня погибшей считает, что это полный бред, а 40-летняя туристка не то что не имела никаких причин уходить из жизни — у неё не было даже вредных привычек. В то же время некоторые подруги россиянки предполагают, что она была в депрессии.
Напомним, информация о пропаже Надежды Ярыгиной появилась 10 января. Поисками туристки занялись турецкие спасатели, волонтёры и следователи. 11 января на горе Чалыш нашли телефон, принадлежавший пропавшей российской туристке. Спустя ещё день нашли тело женщины. Помимо этого, сообщалось, что рядом с трупом были обнаружены несколько опустошённых пачек снотворного и бутылки из-под алкоголя.