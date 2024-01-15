Журналисты связались с "убийцей" погибшей в Турции россиянки, и он озвучил свою версию событий

Появившаяся ранее в социальных сетях информация о том, что погибшую в Турции 40-летнюю россиянку из Кирова Надежду Ярыгину убил проживающий в районе горы Чалыш местный гид, является искажённой. Такое мнение в беседе с kp.ru рассказала волонтёр Анастасия, которая вместе с гидом искала туристку.

Собеседница издания сообщила, что они познакомились с мужчиной на вилле, расположенной в окрестностях посёлка Кириш. Хозяин дома, который неплохо говорил по-русски, вышел к волонтёрам и рассказал, что живёт там с родителями. Он также сообщил, что раньше у него была жена из России, однако они три года уже не живут вместе. После этого гид присоединился к поискам и всю ночь вместе со спасателями искал пропавшую россиянку.

"Я постоянно была на связи с администратором группы поиска, скидывала ему видео, какие-то догадки, а он, судя по всему, отправлял эту информацию другим людям. Так она дошла до соцсетей в искажённом виде, и мужчину записали в убийцы", — заявила Анастасия.

Стоит отметить, что корреспонденты издания связались с этим мужчиной и он рассказал, что его жизнь после этих событий превратилась в настоящий кошмар. Собеседник издания подчеркнул, что от него отвернулись все, начались проблемы с бизнесом и всё это ударило по его ментальному состоянию. Он шокирован поведением людей, которые сделали из него убийцу без суда, следствия и каких-либо доказательств его причастности к этому.

"Для них достаточно моей фотографии и лживого текста. Полицейские ко мне не приходили, подозреваемым я не являюсь. Сейчас я готовлю большое обращение к людям", — с горечью отметил мужчина.