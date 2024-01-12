Тело обезображено: Местные считают, что погибшую в Турции россиянку могли загрызть кабаны
Погибшая в Турции россиянка перед смертью попала на видео
Погибшая в Турции российская туристка Надежда Ярыгина, тело которой было найдено в горах, в день пропажи собиралась на шопинг. Её в этот момент запечатлели камеры видеонаблюдения, кадры публикует SHOT.
Погибшая в Турции россиянка перед смертью попала на камеры видеонаблюдения. Видео © SHOT
По данным телеграм-канала, 4 января Надежда вышла из отеля "Акка Алинда" в Кемере, при ней была сумка. По словам знакомых, женщина собиралась на прогулку по городу и в соседнюю Анталью на шопинг. Однако тело россиянки почему-то нашли в горах. Убийство ради выкупа — одна из основных версий, которую на данный момент прорабатывают турецкие следователи. На эту версию их натолкнул телефон туристки — он был в идеальном состоянии, преступники могли его выключить и аккуратно положить на землю, чтобы запутать полицию.
Но местные жители и волонтёры рассматривают другую версию: они считают, что Надежда могла случайно сорваться со скалы. По словам добровольцев, тело погибшей россиянки было сильно обезображено. Они предполагают, что женщину могли загрызть кабаны.
Напомним, туристка из России Надежда Ярыгина прилетела в Кемер 31 декабря. 4 января она одна ушла из отеля, но назад не вернулась. В номере остались её документы и личные вещи, за исключением телефона, который Надежда взяла с собой. Накануне этот телефон нашли на горе Чалыш, а затем обнаружили и тело пропавшей россиянки. Согласно предварительной версии, её могли похитить ради выкупа, но потом убили.
T.me / SHOT