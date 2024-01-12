Тело обезображено: Местные считают, что погибшую в Турции россиянку могли загрызть кабаны

Погибшая в Турции российская туристка Надежда Ярыгина, тело которой было найдено в горах, в день пропажи собиралась на шопинг. Её в этот момент запечатлели камеры видеонаблюдения, кадры публикует SHOT.

Погибшая в Турции россиянка перед смертью попала на камеры видеонаблюдения. Видео © SHOT

По данным телеграм-канала, 4 января Надежда вышла из отеля "Акка Алинда" в Кемере, при ней была сумка. По словам знакомых, женщина собиралась на прогулку по городу и в соседнюю Анталью на шопинг. Однако тело россиянки почему-то нашли в горах. Убийство ради выкупа — одна из основных версий, которую на данный момент прорабатывают турецкие следователи. На эту версию их натолкнул телефон туристки — он был в идеальном состоянии, преступники могли его выключить и аккуратно положить на землю, чтобы запутать полицию.

Но местные жители и волонтёры рассматривают другую версию: они считают, что Надежда могла случайно сорваться со скалы. По словам добровольцев, тело погибшей россиянки было сильно обезображено. Они предполагают, что женщину могли загрызть кабаны.