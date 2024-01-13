У тела погибшей в Турции россиянки нашли пачки от снотворного и пустые бутылки

Рядом с телом россиянки Надежды Ярыгиной, которую нашли мёртвой в турецком Кемере, обнаружили несколько опустошённых пачек снотворного и бутылки из-под алкоголя. Об этом сообщили в полиции Антальи на странице в соцсети X (ранее Twitter).

Женщина лежала на спине. Рядом находились её личные вещи, в том числе упаковки от снотворного и бутылки, предположительно, от алкоголя. Экспертиза содержимого пока не проводилась, вывод о том, что там было спиртное, сделали по запаху. Пустые пачки из-под снотворного также нашлись в номере отеля, где жила туристка.