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13 января, 17:55
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У тела погибшей в Турции россиянки нашли пачки от снотворного и пустые бутылки

Найденная мёртвой в Турции Надежда Ярыгина. Обложка © X / Starhit_online

Найденная мёртвой в Турции Надежда Ярыгина. Обложка © X / Starhit_online

Рядом с телом россиянки Надежды Ярыгиной, которую нашли мёртвой в турецком Кемере, обнаружили несколько опустошённых пачек снотворного и бутылки из-под алкоголя. Об этом сообщили в полиции Антальи на странице в соцсети X (ранее Twitter).

"Пустые пачки из-под снотворного и пустые бутылки от алкогольных напитков обнаружены рядом с телом погибшей в Кемере туристки Ярыгиной", заявили местные правоохранители.

Женщина лежала на спине. Рядом находились её личные вещи, в том числе упаковки от снотворного и бутылки, предположительно, от алкоголя. Экспертиза содержимого пока не проводилась, вывод о том, что там было спиртное, сделали по запаху. Пустые пачки из-под снотворного также нашлись в номере отеля, где жила туристка.

"Тело обнаружено целым, нижнее бельё женщины на месте, подозрительных обстоятельств не обнаружено", добавили правоохранители.

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В убийстве россиянки на турецком курорте подозревают гида, который может быть её мужем

Напомним, информация о пропаже Надежды Ярыгиной появилась 10 января. Поисками туристки занялись турецкие спасатели, волонтёры и следователи. 11 января на горе Чалыш нашли телефон, принадлежавший пропавшей российской туристке. Спустя ещё день нашли тело женщины. Рассматривалась версия, что её убили похитители.

Юрий Лысенко
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