У тела погибшей в Турции россиянки нашли пачки от снотворного и пустые бутылки
Найденная мёртвой в Турции Надежда Ярыгина. Обложка © X / Starhit_online
Рядом с телом россиянки Надежды Ярыгиной, которую нашли мёртвой в турецком Кемере, обнаружили несколько опустошённых пачек снотворного и бутылки из-под алкоголя. Об этом сообщили в полиции Антальи на странице в соцсети X (ранее Twitter).
"Пустые пачки из-под снотворного и пустые бутылки от алкогольных напитков обнаружены рядом с телом погибшей в Кемере туристки Ярыгиной", — заявили местные правоохранители.
Женщина лежала на спине. Рядом находились её личные вещи, в том числе упаковки от снотворного и бутылки, предположительно, от алкоголя. Экспертиза содержимого пока не проводилась, вывод о том, что там было спиртное, сделали по запаху. Пустые пачки из-под снотворного также нашлись в номере отеля, где жила туристка.
"Тело обнаружено целым, нижнее бельё женщины на месте, подозрительных обстоятельств не обнаружено", — добавили правоохранители.
Напомним, информация о пропаже Надежды Ярыгиной появилась 10 января. Поисками туристки занялись турецкие спасатели, волонтёры и следователи. 11 января на горе Чалыш нашли телефон, принадлежавший пропавшей российской туристке. Спустя ещё день нашли тело женщины. Рассматривалась версия, что её убили похитители.