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В убийстве россиянки на турецком курорте подозревают гида, который может быть её мужем

Mash: Полиция проверяет гида на причастность к гибели российской туристки

12 января, 14:40
Полиция проверяет гида на причастность к гибели российской туристки. Фото © Mash

Полиция проверяет гида на причастность к гибели российской туристки. Фото © Mash

В похищении и убийстве россиянки Надежды Ярыгиной в Турции подозревают местного гида, сообщает Mash. Сейчас с мужчиной беседуют полицейские.

Со слов волонтёров, гид, известный под именем Николос, вместе с ними активно искал туристку, постоянно накидывал новые версии и уводил поисковиков подальше, а также якобы регулярно настаивал на прекращении поисков. Есть и другие странности. Так, тело Надежды нашли в 300 метрах от дома Николоса. Ранее эту точку обходили не раз, но ничего не нашли.

Также местные жители говорят, что мужчина был и вовсе женат на россиянке, но недавно пара рассталась. Детей супруга якобы забрала, и Николос отчаялся и обозлился. Так это или нет, сейчас выясняет полиция.

Пропавшую из пятизвёздочного отеля в Турции россиянку нашли убитой в горах
Пропавшую из пятизвёздочного отеля в Турции россиянку нашли убитой в горах

Напомним, туристка из России Надежда Ярыгина прилетела в Кемер 31 декабря. 4 января она одна ушла из отеля, но назад не вернулась. В номере остались её документы и личные вещи, за исключением телефона, который Надежда взяла с собой. Накануне этот телефон нашли на горе Чалыш, а затем обнаружили и тело пропавшей россиянки. Убийство ради выкупа — одна из основных версий, которую на данный момент прорабатывают турецкие следователи. Но у местных жителей и волонтёров другие версии: или Надежда сорвалась со скалы, или её загрызли кабаны.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
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