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25 сентября, 14:12

В Турции полёт на параплане закончился гибелью для белорусской экстремалки

Anadolu: Туристка из Белоруссии погибла при крушении параплана в Аланье

<p>Параплан сорвался с большой высоты и упал на дерево. Фото © "Анадолу" </p>

Параплан сорвался с большой высоты и упал на дерево. Фото © "Анадолу"

Туристка погибла во время несчастного случая на параплане в турецкой Аланье. Как сообщает агентство "Анадолу", девушка в сопровождении инструктора выполняла прыжок на холме Яссы-Тепе, но аппарат на большой высоте начал резко терять высоту и в итоге упал на деревья.

От полученных травм туристка погибла на месте, а пилот госпитализирован со множественными переломами и черепно-мозговой травмой.

Экстремалка оказалась гражданкой Белоруссии. Посольство республики находится в контакте с турецкими компетентными органами и семьёй погибшей, пишет БелТА.

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Ранее Лайф писал, что известный руфер Энигма разбился насмерть при падении с 68-го этажа в Гонконге. На блог экстремала было подписано более 500 тысяч человек. В свои 30 лет он успел покорить небоскрёбы Португалии, Болгарии, Колумбии, Франции и Польши.

Марина Калегина
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