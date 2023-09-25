В Турции полёт на параплане закончился гибелью для белорусской экстремалки

Туристка погибла во время несчастного случая на параплане в турецкой Аланье. Как сообщает агентство "Анадолу", девушка в сопровождении инструктора выполняла прыжок на холме Яссы-Тепе, но аппарат на большой высоте начал резко терять высоту и в итоге упал на деревья.

От полученных травм туристка погибла на месте, а пилот госпитализирован со множественными переломами и черепно-мозговой травмой.

Экстремалка оказалась гражданкой Белоруссии. Посольство республики находится в контакте с турецкими компетентными органами и семьёй погибшей, пишет БелТА.