В Турции полёт на параплане закончился гибелью для белорусской экстремалки
Anadolu: Туристка из Белоруссии погибла при крушении параплана в Аланье
Параплан сорвался с большой высоты и упал на дерево. Фото © "Анадолу"
Туристка погибла во время несчастного случая на параплане в турецкой Аланье. Как сообщает агентство "Анадолу", девушка в сопровождении инструктора выполняла прыжок на холме Яссы-Тепе, но аппарат на большой высоте начал резко терять высоту и в итоге упал на деревья.
От полученных травм туристка погибла на месте, а пилот госпитализирован со множественными переломами и черепно-мозговой травмой.
Экстремалка оказалась гражданкой Белоруссии. Посольство республики находится в контакте с турецкими компетентными органами и семьёй погибшей, пишет БелТА.
Ранее Лайф писал, что известный руфер Энигма разбился насмерть при падении с 68-го этажа в Гонконге. На блог экстремала было подписано более 500 тысяч человек. В свои 30 лет он успел покорить небоскрёбы Португалии, Болгарии, Колумбии, Франции и Польши.