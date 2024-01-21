На пляже пятизвёздочного отеля в Анталье нашли тело иностранца, оно шестое за неделю
NTV: На пляже пятизвёздочного отеля у Кемерагзы в Анталье нашли тело мужчины
На пляже в турецкой Анталье нашли шестое за неделю тело. По данным NTV, труп обнаружили сотрудники пятизвёздочного отеля в районе Кемерагзы.
"Примерно в 10:30 сотрудники пятизвёздочного отеля в районе Кемерагзы увидели тело на пляже. Прибывшие на место полицейские установили, что это тело мужчины, оно отправлено на судмедэкспертизу", — отмечает телеканал.
На пляжи Антальи ранее уже вынесло несколько тел, из-за чего появилась версия, что всё это связано с затонувшей лодкой с нелегальными мигрантами.
Ранее Лайф писал, что на пляже отеля Amelia Beach в Анталье было найдено тело человека без головы и правой руки. Ни пол, ни личность сразу установить не удалось, останки отправили на судмедэкспертизу. Кроме того, в той же провинции на пляже нашли останки девочки 10 лет, двух мёртвых мужчин и тело девушки.
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