На пляже пятизвёздочного отеля в Анталье нашли тело иностранца, оно шестое за неделю

На пляже в турецкой Анталье нашли шестое за неделю тело. По данным NTV, труп обнаружили сотрудники пятизвёздочного отеля в районе Кемерагзы.

"Примерно в 10:30 сотрудники пятизвёздочного отеля в районе Кемерагзы увидели тело на пляже. Прибывшие на место полицейские установили, что это тело мужчины, оно отправлено на судмедэкспертизу", — отмечает телеканал.