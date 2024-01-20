Регион

Уведомления отключены

20 января, 18:53

Три тела нашли на пляжах Антальи

Cumhuriyet: На пляжах в Анталье нашли двух мёртвых мужчин

Турецкая полиция работает на пляже в Анталье, где нашли двух мёртвых мужчин. Обложка © X (Twitter) / Cumhuriyet

Турецкая полиция работает на пляже в Анталье, где нашли двух мёртвых мужчин. Обложка © X (Twitter) / Cumhuriyet

На пляжах в турецкой провинции Анталья нашли двух мёртвых мужчин. Как сообщает Cumhuriyet, тела достаточно сильно разложились, на них лишь шорты и обувь.

"Пляжи похожи на поля смерти. Тело мужчины было найдено на пляже в районе Ташагыл вблизи Манавгата. Одновременно тело найдено на пляже отеля в районе Кызылот", — отмечает издание.

Тела направили на судмедэкспертизу для выяснения причин смерти. По данным местных СМИ, ранее в субботу, 20 января, на пляже в районе турецкого посёлка Кадрие в Анталье обнаружили тело молодой девушки.

На пляже в Турции нашли ещё одно обезглавленное тело. На этот раз ребёнка
На пляже в Турции нашли ещё одно обезглавленное тело. На этот раз ребёнка

Ранее Лайф писал, что на пляже отеля Amelia Beach в Манавгате было найдено тело человека без головы и правой руки. Ни пол, ни личность сразу установить не удалось, останки отправили на судмедэкспертизу.

Никита Осипов
  • Новости
  • Турция
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров