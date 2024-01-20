Три тела нашли на пляжах Антальи

На пляжах в турецкой провинции Анталья нашли двух мёртвых мужчин. Как сообщает Cumhuriyet, тела достаточно сильно разложились, на них лишь шорты и обувь.

"Пляжи похожи на поля смерти. Тело мужчины было найдено на пляже в районе Ташагыл вблизи Манавгата. Одновременно тело найдено на пляже отеля в районе Кызылот", — отмечает издание.

Тела направили на судмедэкспертизу для выяснения причин смерти. По данным местных СМИ, ранее в субботу, 20 января, на пляже в районе турецкого посёлка Кадрие в Анталье обнаружили тело молодой девушки.