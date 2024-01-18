На пляже в Турции нашли ещё одно обезглавленное тело. На этот раз ребёнка
Anadolu: В турецкой провинции Анталья на пляже нашли останки девочки лет 10
Тело ребёнка нашли на пляже в турецкой провинции Анталья на том же побережье, где сегодня утром ранее обнаружили мёртвого мужчину. Труп направили на судмедэкспертизу, чтобы установить причину смерти. Об этом сообщает агентство Anadolu.
"В полицию поступил звонок об обнаружении тела на пляже района Конаклы в Анталье. Прибывшие на место полицейские установили, что тело, верхняя половина которого отсутствует, принадлежит девочке около десяти лет", — добавили в издании Alanya Postasi.
Напомним, ранее Лайф сообщал, что на пляже отеля Amelia Beach в Манавгате было найдено тело человека без головы и правой руки. Ни пол, ни личность установить не удалось, останки отправили на судмедэкспертизу.
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