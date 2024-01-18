На пляже в Турции нашли ещё одно обезглавленное тело. На этот раз ребёнка

Тело ребёнка нашли на пляже в турецкой провинции Анталья на том же побережье, где сегодня утром ранее обнаружили мёртвого мужчину. Труп направили на судмедэкспертизу, чтобы установить причину смерти. Об этом сообщает агентство Anadolu.

"В полицию поступил звонок об обнаружении тела на пляже района Конаклы в Анталье. Прибывшие на место полицейские установили, что тело, верхняя половина которого отсутствует, принадлежит девочке около десяти лет", — добавили в издании Alanya Postasi.