Тело загадочно погибшей в Турции россиянки доставили на родину

Генконсульство России в Анталье подтвердило репатриацию тела погибшей российской туристки Надежды Ярыгиной на родину. Там отметили, что местные сотрудники правоохранительных органов продолжают проводить расследование.

Ранее в турецкой полиции сообщили, что никаких подозрительных обстоятельств смерти 40-летней женщины не обнаружено. На данный момент следствие рассматривает суицид как одну из версий произошедшего.