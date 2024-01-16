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16 января, 09:14

Тело загадочно погибшей в Турции россиянки доставили на родину

Генконсульство заявило о репатриации тела погибшей в Турции туристки Ярыгиной

Загадочно погибшая в Турции Надежда Ярыгина. Обложка © Telegram / SHOT

Загадочно погибшая в Турции Надежда Ярыгина. Обложка © Telegram / SHOT

Генконсульство России в Анталье подтвердило репатриацию тела погибшей российской туристки Надежды Ярыгиной на родину. Там отметили, что местные сотрудники правоохранительных органов продолжают проводить расследование.

"Тело репатриировано. Правоохранителями проводится расследование", — приводит РИА "Новости" сообщение дипмиссии.

Ранее в турецкой полиции сообщили, что никаких подозрительных обстоятельств смерти 40-летней женщины не обнаружено. На данный момент следствие рассматривает суицид как одну из версий произошедшего.

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Напомним, информация о пропаже 40-летней Надежды Ярыгиной из Кирова появилась 10 января. Поисками туристки занялись турецкие спасатели, волонтёры и следователи. На следующий день в горах турецкого Кемера нашли телефон, принадлежавший пропавшей российской туристке. Спустя ещё день было обнаружено и тело женщины. Помимо того, сообщалось, что рядом с трупом были найдены несколько опустошённых пачек снотворного и бутылки из-под алкоголя. После этого в соцсетях появилась информация о том, что Надежду якобы мог убить местный гид, который вместе с волонтёрами искал её тело. Однако сам мужчина наотрез отрицает свою вину. Он признался, что шокирован поведением людей, которые сделали из него убийцу без суда и следствия.

Наталья Исакова
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