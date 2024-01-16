Тело загадочно погибшей в Турции россиянки доставили на родину
Генконсульство заявило о репатриации тела погибшей в Турции туристки Ярыгиной
Загадочно погибшая в Турции Надежда Ярыгина. Обложка © Telegram / SHOT
Генконсульство России в Анталье подтвердило репатриацию тела погибшей российской туристки Надежды Ярыгиной на родину. Там отметили, что местные сотрудники правоохранительных органов продолжают проводить расследование.
"Тело репатриировано. Правоохранителями проводится расследование", — приводит РИА "Новости" сообщение дипмиссии.
Ранее в турецкой полиции сообщили, что никаких подозрительных обстоятельств смерти 40-летней женщины не обнаружено. На данный момент следствие рассматривает суицид как одну из версий произошедшего.
Напомним, информация о пропаже 40-летней Надежды Ярыгиной из Кирова появилась 10 января. Поисками туристки занялись турецкие спасатели, волонтёры и следователи. На следующий день в горах турецкого Кемера нашли телефон, принадлежавший пропавшей российской туристке. Спустя ещё день было обнаружено и тело женщины. Помимо того, сообщалось, что рядом с трупом были найдены несколько опустошённых пачек снотворного и бутылки из-под алкоголя. После этого в соцсетях появилась информация о том, что Надежду якобы мог убить местный гид, который вместе с волонтёрами искал её тело. Однако сам мужчина наотрез отрицает свою вину. Он признался, что шокирован поведением людей, которые сделали из него убийцу без суда и следствия.