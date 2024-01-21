Одежда на найденных в Анталье телах пролила свет на их трагическую гибель
Найденные в Анталье тела могут принадлежать беженцам из Сирии, плывшим на Кипр
По меньшей мере пять из шести трупов, найденных на неделе на пляжах турецкой Антальи, могут быть жертвами крушения лодки с мигрантами. Местные власти указали, что одно из тел, предварительно, принадлежит студентке Мерве Алмас, которая пропала около двух недель назад.
"Окончательно это станет известно по результатам судмедэкспертизы. Установлено, что одежда и обувь на пяти других телах были произведены в Сирии", — сказано на сайте управления губернатора провинции.
Руководство региона напомнило, что 11 декабря 2023 года Посольство Ливана в Анкаре заявило о затонувшей лодке с 90 мигрантами, которые направлялись в сторону Кипра. Учитывая ветер, после крушения тела могло прибить к берегам Турции, говорится в сообщении.
Как сообщал Лайф, сначала на пляже отеля Amelia Beach в Анталье было найдено тело человека без головы и правой руки. Ни пол, ни личность сразу установить не удалось, останки отправили на судмедэкспертизу. Кроме того, в той же провинции на пляже нашли останки девочки 10 лет, трёх мёртвых мужчин и тело девушки.
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