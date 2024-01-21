Одежда на найденных в Анталье телах пролила свет на их трагическую гибель

По меньшей мере пять из шести трупов, найденных на неделе на пляжах турецкой Антальи, могут быть жертвами крушения лодки с мигрантами. Местные власти указали, что одно из тел, предварительно, принадлежит студентке Мерве Алмас, которая пропала около двух недель назад.

"Окончательно это станет известно по результатам судмедэкспертизы. Установлено, что одежда и обувь на пяти других телах были произведены в Сирии", — сказано на сайте управления губернатора провинции.