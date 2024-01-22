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22 января, 11:41

Очередное тело вынесло на берег в Турции

Habertürk: Тело женщины вынесло волнами на берег пляжа в турецкой Мугле

Тело женщины вынесло на берег пляжа в турецкой провинции Мугла. У трупа отсутствуют некоторые части. Об этом сообщает местный телеканал Habertürk.

"Рыбачивший в деревне Экинджик мужчина сообщил, что увидел тело женщины, которое вынесло волнами на берег. Тело доставлено в морг", — говорится в сообщении.

Полиция устанавливает все обстоятельства гибели женщины. Предположительно, погибшая является нелегальной мигранткой. Проводится расследование.

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Ранее Лайф писал, что на прошлой неделе на пляже отеля Amelia Beach в Анталье обнаружили обезглавленное тело человека. Позже в этой же провинции нашли останки ребёнка, тела трёх мужчин и одной девушки. Предположительно, тела могут принадлежать беженцам из Сирии, плывшим на Кипр.

Обложка ©

Freepik / Wirestock

Ян Поланин
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