Очередное тело вынесло на берег в Турции
Habertürk: Тело женщины вынесло волнами на берег пляжа в турецкой Мугле
Тело женщины вынесло на берег пляжа в турецкой провинции Мугла. У трупа отсутствуют некоторые части. Об этом сообщает местный телеканал Habertürk.
"Рыбачивший в деревне Экинджик мужчина сообщил, что увидел тело женщины, которое вынесло волнами на берег. Тело доставлено в морг", — говорится в сообщении.
Полиция устанавливает все обстоятельства гибели женщины. Предположительно, погибшая является нелегальной мигранткой. Проводится расследование.
Ранее Лайф писал, что на прошлой неделе на пляже отеля Amelia Beach в Анталье обнаружили обезглавленное тело человека. Позже в этой же провинции нашли останки ребёнка, тела трёх мужчин и одной девушки. Предположительно, тела могут принадлежать беженцам из Сирии, плывшим на Кипр.