В Токио женщина с ножом набросилась на пассажиров поезда, пострадали четыре человека

В Токио женщина напала с ножом на пассажиров поезда на железнодорожной станции Акихабара. Злоумышленницу оперативно задержали, сообщает агентство Kyodo.

Женщина с ножом напала на прохожих с ножом в Токио. Видео © X / aydinsesgzt

По предварительной информации, четверо человек пострадали. Они были госпитализированы, однако агентство подчёркивает, что угрозы их жизни нет. Кроме того, отмечается, что нападавшая задержана. Вероятнее всего, нападение было совершено прямо внутри вагона поезда. В связи с инцидентом движение по кольцевой линии железнодорожной ветки JR, на которой находится "Акихабара", полностью остановилось.

В 2008 году произошла аналогичная история, когда местный житель Токио напал на прохожих рядом с этой станцией, тогда семь человек погибли и ещё десять пострадали. Устроивший резню Томохиро Като был приговорён к смертной казни в 2011 года, а в 2022-м приговор привели в исполнение.