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18 февраля, 14:43

22-летний пациент напал с ножом на медсестру и фельдшера скорой в Волгограде

В Кировском районе Волгограда мужчина напал на медсестру и фельдшера бригады скорой помощи № 511, которая приехала к нему домой по вызову. Об этом сообщила пресс-служба ГБУЗ "КССМП" на своей странице во "ВКонтакте".

22-летний пациент угрожал сотрудникам, вооружившись ножом. К счастью, удалось обойтись без существенных повреждений. На место прибыли сотрудники полиции, фельдшер напишет заявление о нападении.

Но произошедшее не повлияло на работу служб скорой помощи, обращения обслуживаются другими бригадами.

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А в Москве женщина, которая пришла в рентген-кабинет с подозрением на перелом черепа, избила рентгенолога. Пациентке срочно требовалось сделать снимок, но в процессе что-то пошло не так.

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Unsplash / Mat Napo

Владимир Озеров
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