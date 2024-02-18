22-летний пациент напал с ножом на медсестру и фельдшера скорой в Волгограде

В Кировском районе Волгограда мужчина напал на медсестру и фельдшера бригады скорой помощи № 511, которая приехала к нему домой по вызову. Об этом сообщила пресс-служба ГБУЗ "КССМП" на своей странице во "ВКонтакте".

22-летний пациент угрожал сотрудникам, вооружившись ножом. К счастью, удалось обойтись без существенных повреждений. На место прибыли сотрудники полиции, фельдшер напишет заявление о нападении.

Но произошедшее не повлияло на работу служб скорой помощи, обращения обслуживаются другими бригадами.