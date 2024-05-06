Число раненных в смертельной атаке ВСУ на автобус под Белгородом достигло 35
Автобус "Агро-Белогорья" после атаки дрона ВСУ. Фото © Telegram / Настоящий Гладков
Количество пострадавших в результате атаки дронов-камикадзе ВСУ на автобус и легковушку в селе Берёзовка в Белгородской области возросло до 35. Двое раненых — дети, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"Пострадали 35 человек, из них двое детей с поверхностными травмами. Мужчине в тяжёлом состоянии с проникающим ранением брюшной полости в настоящий момент проводится операция. Остальные пострадавшие с осколочными ранениями разной степени тяжести бригадами скорой доставлены в медицинские учреждения региона", — информирует руководитель региона.
Он выразил искренние соболезнования родным и близким погибших жителей. СКР сообщил, что следователи будут расследовать факт атаки вооружённых формирований Украины территории Белгородской области, в результате которой есть погибшие и пострадавшие.
Как уже сообщал Life.ru, ВСУ атаковали "газель" с сотрудниками одного из крупнейших агрокомплексов России "Агро-Белогорье" и легковушку на территории Белгородской области. Шесть человек погибли на месте.