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5 мая, 17:12
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"Пасхальная беспилотная разработка": ВСУ атаковали российские позиции плюшевым зайцем

ВСУ заминировали детскую игрушку и попытались атаковать позиции ВС РФ в ДНР

Та самая "пасхальная беспилотная разработка". Фото © Telegram / Mash

Та самая "пасхальная беспилотная разработка". Фото © Telegram / Mash

ВСУ атаковали позиции российских военных у населённого пункта Часов Яр. В этот раз киевский режим, видимо, применил всю свою оригинальность, ведь удар украинская сторона попыталась нанести с помощью неуправляемого плюшевого зайца на гелиевом шаре. Вот только попытка оказалась тщетной — пасхальную беспилотную разработку сбили наши бойцы, пишет Mash.

По данным телеграм-канала, внутри обнаружили 75 граммов тротила и детонатор с гироскопом. Как планировал противник, тот, кто возьмёт игрушку в руки, должен был остаться без кисти. При этом сам аппарат работает на силе ветра, однако выглядит уж слишком нарядно.

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Между тем, ВСУ уступили позиции группировке "Запад" ВС РФ, потеряв более 300 бойцов и два БТР. Наши же бравые военные улучшили положение по переднему краю. А в зоне ответственности группировки войск "Центр" украинская сторона лишилась ещё одного танка Abrams. Кроме того, ремонтники "Востока" пополнили парк трофейной техники танком Т-64.

Николь Вербер
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