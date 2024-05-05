"Пасхальная беспилотная разработка": ВСУ атаковали российские позиции плюшевым зайцем

ВСУ атаковали позиции российских военных у населённого пункта Часов Яр. В этот раз киевский режим, видимо, применил всю свою оригинальность, ведь удар украинская сторона попыталась нанести с помощью неуправляемого плюшевого зайца на гелиевом шаре. Вот только попытка оказалась тщетной — пасхальную беспилотную разработку сбили наши бойцы, пишет Mash .

По данным телеграм-канала, внутри обнаружили 75 граммов тротила и детонатор с гироскопом. Как планировал противник, тот, кто возьмёт игрушку в руки, должен был остаться без кисти. При этом сам аппарат работает на силе ветра, однако выглядит уж слишком нарядно.