"Пасхальная беспилотная разработка": ВСУ атаковали российские позиции плюшевым зайцем
ВСУ заминировали детскую игрушку и попытались атаковать позиции ВС РФ в ДНР
Та самая "пасхальная беспилотная разработка". Фото © Telegram / Mash
ВСУ атаковали позиции российских военных у населённого пункта Часов Яр. В этот раз киевский режим, видимо, применил всю свою оригинальность, ведь удар украинская сторона попыталась нанести с помощью неуправляемого плюшевого зайца на гелиевом шаре. Вот только попытка оказалась тщетной — пасхальную беспилотную разработку сбили наши бойцы, пишет Mash.
По данным телеграм-канала, внутри обнаружили 75 граммов тротила и детонатор с гироскопом. Как планировал противник, тот, кто возьмёт игрушку в руки, должен был остаться без кисти. При этом сам аппарат работает на силе ветра, однако выглядит уж слишком нарядно.
Между тем, ВСУ уступили позиции группировке "Запад" ВС РФ, потеряв более 300 бойцов и два БТР. Наши же бравые военные улучшили положение по переднему краю. А в зоне ответственности группировки войск "Центр" украинская сторона лишилась ещё одного танка Abrams. Кроме того, ремонтники "Востока" пополнили парк трофейной техники танком Т-64.