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5 мая, 10:25

ВСУ потеряли ещё один Abrams в зоне ответственности группировки войск "Центр"

Российские военные за минувшие сутки поразили ещё один танк Abrams в зоне ответственности группировки войск "Центр". В результате боевых столкновений украинская сторона лишилась почти 400 бойцов, сообщили в пресс-служба Минобороны РФ.

"ВСУ потеряли до 380 военнослужащих, танк Abrams производства США, две боевые машины пехоты, в том числе Bradley производства США, боевую бронированную машину и три пикапа", — говорится в сообщении.

Кроме того, за это время были отражены восемь контратак штурмовых групп 78-го отдельного десантно-штурмового полка, 47-й механизированной, 142-й, 143-й пехотных, 68-й егерской бригад ВСУ в районах населённых пунктов Новокалиново, Очеретино, Соловьёво, Бердычи, Семёновка и Нетайлово Донецкой Народной Республики.

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Также подразделения Вооружённых сил Российской Федерации освободили Очеретино в Донецкой Народной Республике, тем самым улучшив своё тактическое положение на данном направлении. Помимо того, наши бойцы нанесли поражение формированиям 24-й и 115-й механизированных бригад ВСУ вблизи посёлков Архангельское и Новгородское.

Обложка ©

ТАСС / Станислав Красильников

Николь Вербер
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