Российские военные за минувшие сутки поразили ещё один танк Abrams в зоне ответственности группировки войск "Центр". В результате боевых столкновений украинская сторона лишилась почти 400 бойцов, сообщили в пресс-служба Минобороны РФ.

"ВСУ потеряли до 380 военнослужащих, танк Abrams производства США, две боевые машины пехоты, в том числе Bradley производства США, боевую бронированную машину и три пикапа", — говорится в сообщении.

Кроме того, за это время были отражены восемь контратак штурмовых групп 78-го отдельного десантно-штурмового полка, 47-й механизированной, 142-й, 143-й пехотных, 68-й егерской бригад ВСУ в районах населённых пунктов Новокалиново, Очеретино, Соловьёво, Бердычи, Семёновка и Нетайлово Донецкой Народной Республики.