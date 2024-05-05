Ремонтники "Востока" пополнили парк трофейной техники украинским танком Т-64

Ремонтники группировки войск "Восток" пополнили парк трофейной техники танком Т-64 ВСУ. Российские военные подбили его на Южно-Донецком направлении, а ночью отбуксировали на сборный пункт повреждённых машин. Об этом сообщили в Минобороны России. Там отметили, что теперь боевая машина будет служить стране или отправится на выставку трофеев на Поклонной горе в Москве.