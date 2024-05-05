Ремонтники "Востока" пополнили парк трофейной техники украинским танком Т-64
Ремонтники группировки войск "Восток" пополнили парк трофейной техники танком Т-64 ВСУ. Российские военные подбили его на Южно-Донецком направлении, а ночью отбуксировали на сборный пункт повреждённых машин. Об этом сообщили в Минобороны России. Там отметили, что теперь боевая машина будет служить стране или отправится на выставку трофеев на Поклонной горе в Москве.
"Восток" пополнил парк трофейной техники украинским танком Т-64. Видео © Telegram / Минобороны РФ
"Машина попала на мину, слетела гусеница. Снаружи она несильно пострадала, внутри вся целая. Восстановим в ближайшее время, и она будет выполнять уже наши задачи", — сообщил военный с позывным Колесо.
Как сообщал Life.ru, 1 мая в парке Победы на Поклонной горе в Москве открылась выставка трофейного вооружения, захваченного российскими военными в зоне специальной военной операции. Там вблизи можно рассмотреть американские БМП Bradley, немецкие танки Leopard и ещё более 30 видов западного вооружения.
Telegram / Минобороны РФ