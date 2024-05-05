"Но ключик нашли": Боец СВО назвал две самые сложные для перехвата ракеты в арсенале ВСУ Оператор ЗРК с позывным Стаф: Ракеты Storm Shadow и SCALP сложно перехватывать 5 мая, 07:50 ВС РФ приспосабливаются к перехватам западных ракет. Обложка © Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Российские средства ПВО способны перехватывать любое новейшее западное оружие, так как военнослужащие прямо на практике осваивают "подходы" к летящим вражеским снарядам. Об этом РИА "Новости" рассказал оператор расчёта ЗРК "Бук" с позывным Стаф.

"Мы очень быстро приспосабливаемся к новым угрозам. Когда появились американские планирующие авиабомбы JDAM, долго не могли понять, что это такое. Размер маленький, горизонтальная скорость минимальная. Но привыкли. Высотная низкоскоростная цель для нас — несложная мишень", — отметил он.

По словам Стафа, сложности возникали с крылатыми ракетами Storm Shadow и SCALP, которые у ВСУ начали появляться в прошлом году. Военнослужащий пояснил, что такие снаряды движутся на очень небольшой высоте, скрываясь за рельефами местности, однако российские бойцы нашли "ключик" и уже отрабатывают перехват в условиях боевых действий. Боец добавил, что и американские ракеты ATACMS научились сбивать, хотя Запад устрашал неуязвимостью своего оружия.

Авторы Татьяна Миссуми