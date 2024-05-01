Дрон-камикадзе ВСУ атаковал сельхозпредприятие под Белгородом
Гладков: Сельхозпредприятие в Белгородской области повреждено при атаке ВСУ
Село Вознесеновка Белгородской области подверглось повторной атаке со стороны ВСУ с помощью дронов-камикадзе. В результате никто не пострадал, однако были зафиксированы повреждения на территории сельскохозяйственного предприятия, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Село Вознесеновка Шебекинского городского округа подверглось повторной атаке со стороны ВСУ с помощью дронов-камикадзе. <…> Есть незначительные повреждения на территории сельскохозяйственного предприятия", — написал он в телеграм-канале.
Гладков сообщил, что село Вознесеновка также было атаковано сегодня утром, 1 мая. По его словам, в результате прямого попадания украинского дрона-камикадзе повреждена кровля хозпостройки во дворе частного жилого домовладения. Ещё один дрон влетел в коммерческий объект торговли. Также днём 1 мая под обстрел ВСУ попало село Старый Хутор Валуйского городского округа. Осколками снарядов повреждены три частных дома и два легковых автомобиля. В результате атаки населённый пункт обесточен. В настоящее время на месте работают оперативные и аварийные службы. Инциденты, к счастью, обошлись без пострадавших, заключил губернатор.
А накануне над территорией Белгородской области были перехвачены и уничтожены пять украинских БПЛА. Так, один дрон был сбит утром, один уничтожен около 12:00 по московскому времени. Ещё один аппарат сбили около 16:00 мск, четвёртый — около 18:00, а пятый — около 20:00.
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