Дрон-камикадзе ВСУ атаковал сельхозпредприятие под Белгородом

Село Вознесеновка Белгородской области подверглось повторной атаке со стороны ВСУ с помощью дронов-камикадзе. В результате никто не пострадал, однако были зафиксированы повреждения на территории сельскохозяйственного предприятия, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Гладков сообщил, что село Вознесеновка также было атаковано сегодня утром, 1 мая. По его словам, в результате прямого попадания украинского дрона-камикадзе повреждена кровля хозпостройки во дворе частного жилого домовладения. Ещё один дрон влетел в коммерческий объект торговли. Также днём 1 мая под обстрел ВСУ попало село Старый Хутор Валуйского городского округа. Осколками снарядов повреждены три частных дома и два легковых автомобиля. В результате атаки населённый пункт обесточен. В настоящее время на месте работают оперативные и аварийные службы. Инциденты, к счастью, обошлись без пострадавших, заключил губернатор.