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28 апреля, 12:11

Восемь жителей белгородской Вознесеновки ранены при налёте 10 дронов с Украины

Украинский БПЛА. Обложка © Telegram / Міністерство оборони України

Украинский БПЛА. Обложка © Telegram / Міністерство оборони України

Восемь жителей села Вознесеновка Белгородской области ранены в результате атаки со стороны Украины с помощью десяти FPV-дронов. Об этом сообщил у себя в телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В Шебекинском городском округе, в селе Вознесеновка, противник атаковал с помощью десяти FPV-дронов. Пострадало восемь человек", — проинформировал Гладков.

Пятерых раненых доставили в больницу, ещё троим оказали помощь на месте и отпустили на амбулаторное лечение. Среди пострадавших 17-летняя девушка, она находится в детской областной больнице с осколочными ранениями спины и руки.

Всего за прошедшие сутки ВСУ атаковали регион с помощью порядка 20 БПЛА. В Шебекинском городском округе при налёте дронов-камикадзе повреждены трактор, три грузовых автомобиля и четыре легковушки. По селу Муром со стороны Украины было выпущено четыре миномётных снаряда и одно взрывное устройство сброшено с дрона.

Гладков: ВСУ атаковали объект связи в Белгородской области, пострадавших нет
Гладков: ВСУ атаковали объект связи в Белгородской области, пострадавших нет

Ранее сегодня в Министерстве обороны РФ сообщили об отражении крупной атаки БПЛА ВСУ самолётного типа по объектам на российской территории. В частности, аппараты противника были уничтожены над Брянской, Курской, Белгородской и Калужской областями.

Андрей Бражников
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