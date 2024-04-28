Гладков: ВСУ атаковали объект связи в Белгородской области, пострадавших нет

ВСУ атаковали ударным дроном-камикадзе село Вязовое Краснояружского района Белгородской области. Об этом в личном телеграм-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

"Село Вязовое Краснояружского района подверглось атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. В результате взрыва пострадавших нет, повреждён инфраструктурный объект связи. Аварийные службы в ближайшее время приступят к ликвидации последствий", — написал губернатор.