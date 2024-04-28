Гладков: ВСУ атаковали объект связи в Белгородской области, пострадавших нет
ВСУ атаковали ударным дроном-камикадзе село Вязовое Краснояружского района Белгородской области. Об этом в личном телеграм-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
"Село Вязовое Краснояружского района подверглось атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. В результате взрыва пострадавших нет, повреждён инфраструктурный объект связи. Аварийные службы в ближайшее время приступят к ликвидации последствий", — написал губернатор.
Ранее сегодня в Министерстве обороны РФ сообщили об отражении крупной атаки БПЛА ВСУ самолётного типа по объектам на российской территории. В частности, аппараты противника были уничтожены над Брянской, Курской, Белгородской и Калужской областями.
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