Число раненых при атаке дрона под Белгородом выросло до 42
Автобус "Агро-Белогорья" после атаки дрона ВСУ. Фото © Telegram / Настоящий Гладков
Число пострадавших в результате атаки дронов ВСУ в селе Берёзовка Белгородской области увеличилось до 42 человек, трое из них — дети. Об этом заявил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.
"По оперативным данным, в результате атаки украинских националистов с применением дронов в Белгородской области 42 человека получили ранения, среди них трое детей", — сообщил он.
Напомним, утром 6 мая украинские беспилотники атаковали "Газель" с сотрудниками ГК "Агро-Белогорье" и легковушку в Белгородской области. В результате погибло 7 человек. Позже украинские военные снова ударили с дрона по движущемуся автомобилю рядом с местом предыдущей атаки, находившийся в машине мужчина ранен.