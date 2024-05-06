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6 мая, 10:47

Число раненых при атаке дрона под Белгородом выросло до 42

Автобус "Агро-Белогорья" после атаки дрона ВСУ. Фото © Telegram / Настоящий Гладков

Автобус "Агро-Белогорья" после атаки дрона ВСУ. Фото © Telegram / Настоящий Гладков

Число пострадавших в результате атаки дронов ВСУ в селе Берёзовка Белгородской области увеличилось до 42 человек, трое из них — дети. Об этом заявил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

"По оперативным данным, в результате атаки украинских националистов с применением дронов в Белгородской области 42 человека получили ранения, среди них трое детей", — сообщил он.

Видеорегистратор снял подрыв автобуса под Белгородом, где погибли 7 человек и 40 были ранены
Видеорегистратор снял подрыв автобуса под Белгородом, где погибли 7 человек и 40 были ранены

Напомним, утром 6 мая украинские беспилотники атаковали "Газель" с сотрудниками ГК "Агро-Белогорье" и легковушку в Белгородской области. В результате погибло 7 человек. Позже украинские военные снова ударили с дрона по движущемуся автомобилю рядом с местом предыдущей атаки, находившийся в машине мужчина ранен.

Александра Вишнякова
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