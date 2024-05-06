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6 мая, 08:05

Число жертв страшной атаки дронов на служебный автобус под Белгородом увеличилось

Количество жертв в атакованных БПЛА ВСУ автомобилях в Белгородчине выросло до 7

Автобус "Агро-Белогорья" после атаки дрона ВСУ. Фото © Telegram / Настоящий Гладков

Автобус "Агро-Белогорья" после атаки дрона ВСУ. Фото © Telegram / Настоящий Гладков

Количество погибших от удара украинских беспилотников по служебной "газели" ГК "Агро-Белогорье" в Белгородчине увеличилось до семи. Об этом сообщили в пресс-службе группы компаний.

"В настоящий момент имеется информация о семи погибших сотрудниках Грайворонского и Борисовского свинокомплексов", рассказали на предприятии журналистам.

Компания "Агро-Белогорье" обещала выплатить по 1 млн рублей родственникам погибших в результате атаки украинских БПЛА. Раненые сотрудники получат от 250 до 500 тысяч рублей.

Рядом с местом смертоносной атаки на автобус под Белгородом нашли несдетонировавший дрон
Рядом с местом смертоносной атаки на автобус под Белгородом нашли несдетонировавший дрон

Напомним, ранее сегодня украинские беспилотники атаковали "газель" с сотрудниками ГК "Агро-Белогорье" и легковушку в Белгородской области. Сообщалось о шести убитых. Позже появилась информация о выросшем до 35 количестве раненых. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, в их числе есть двое детей.

Юрий Лысенко
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