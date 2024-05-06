Число жертв страшной атаки дронов на служебный автобус под Белгородом увеличилось
Количество жертв в атакованных БПЛА ВСУ автомобилях в Белгородчине выросло до 7
Автобус "Агро-Белогорья" после атаки дрона ВСУ. Фото © Telegram / Настоящий Гладков
Количество погибших от удара украинских беспилотников по служебной "газели" ГК "Агро-Белогорье" в Белгородчине увеличилось до семи. Об этом сообщили в пресс-службе группы компаний.
"В настоящий момент имеется информация о семи погибших сотрудниках Грайворонского и Борисовского свинокомплексов", — рассказали на предприятии журналистам.
Компания "Агро-Белогорье" обещала выплатить по 1 млн рублей родственникам погибших в результате атаки украинских БПЛА. Раненые сотрудники получат от 250 до 500 тысяч рублей.
Напомним, ранее сегодня украинские беспилотники атаковали "газель" с сотрудниками ГК "Агро-Белогорье" и легковушку в Белгородской области. Сообщалось о шести убитых. Позже появилась информация о выросшем до 35 количестве раненых. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, в их числе есть двое детей.