Число жертв страшной атаки дронов на служебный автобус под Белгородом увеличилось

Количество погибших от удара украинских беспилотников по служебной "газели" ГК "Агро-Белогорье" в Белгородчине увеличилось до семи. Об этом сообщили в пресс-службе группы компаний.

"В настоящий момент имеется информация о семи погибших сотрудниках Грайворонского и Борисовского свинокомплексов", — рассказали на предприятии журналистам.

Компания "Агро-Белогорье" обещала выплатить по 1 млн рублей родственникам погибших в результате атаки украинских БПЛА. Раненые сотрудники получат от 250 до 500 тысяч рублей.