Рядом с местом смертоносной атаки на автобус под Белгородом нашли несдетонировавший дрон

Один из атаковавших Белгородскую область беспилотников со взрывчаткой рухнул на территории комплекса по разведению свиней "Агро-Белогорье". Об этом пишет Mash.

Напомним, ранее стало известно об ударе украинских дронов по "газели" с персоналом "Агро-Белогорья" и легковому автомобилю в Белгородской области. Жертвами этой атаки стали шесть человек. Позже стало известно, что количество раненых выросло до 35. Глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что среди них двое детей.