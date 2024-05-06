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6 мая, 07:35

Рядом с местом смертоносной атаки на автобус под Белгородом нашли несдетонировавший дрон

Mash: Несдетонировавший дрон ВСУ упал на комплекс "Агро-Белогорье"

Дрон с несдетонировавшей взрывчаткой, участвовавший в атаке на Белгородскую область. Обложка © Telegram / Mash

Дрон с несдетонировавшей взрывчаткой, участвовавший в атаке на Белгородскую область. Обложка © Telegram / Mash

Один из атаковавших Белгородскую область беспилотников со взрывчаткой рухнул на территории комплекса по разведению свиней "Агро-Белогорье". Об этом пишет Mash.

По счастливому стечению обстоятельств детонации не случилось. Специалисты забрали украинский беспилотник для проведения экспертизы.

Польский дрон Warmate сбит на подлёте к российским позициям на Херсонщине
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Напомним, ранее стало известно об ударе украинских дронов по "газели" с персоналом "Агро-Белогорья" и легковому автомобилю в Белгородской области. Жертвами этой атаки стали шесть человек. Позже стало известно, что количество раненых выросло до 35. Глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что среди них двое детей.

Юрий Лысенко
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