Рядом с местом смертоносной атаки на автобус под Белгородом нашли несдетонировавший дрон
Mash: Несдетонировавший дрон ВСУ упал на комплекс "Агро-Белогорье"
Дрон с несдетонировавшей взрывчаткой, участвовавший в атаке на Белгородскую область. Обложка © Telegram / Mash
Один из атаковавших Белгородскую область беспилотников со взрывчаткой рухнул на территории комплекса по разведению свиней "Агро-Белогорье". Об этом пишет Mash.
По счастливому стечению обстоятельств детонации не случилось. Специалисты забрали украинский беспилотник для проведения экспертизы.
Напомним, ранее стало известно об ударе украинских дронов по "газели" с персоналом "Агро-Белогорья" и легковому автомобилю в Белгородской области. Жертвами этой атаки стали шесть человек. Позже стало известно, что количество раненых выросло до 35. Глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что среди них двое детей.