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Польский дрон Warmate сбит на подлёте к российским позициям на Херсонщине

Российские зенитчики уничтожили над Херсонской областью ударный дрон Warmate

5 мая, 12:48
ВС РФ сбили польский дрон в небе над Херсонской областью. Видео © Telegram / Минобороны РФ

ВС РФ сбили польский дрон в небе над Херсонской областью. Видео © Telegram / Минобороны РФ

Расчёты зенитных установок ЗУ-23-2 российских десантников нанесли точный удар по вражескому беспилотнику Warmate, который попытался атаковать позиции ВС РФ в Херсонской области. Работу зенитчиков показало Минобороны РФ.

ВС РФ сбили польский дрон в небе над Херсонской областью. Видео © Telegram / Минобороны РФ

"В ходе дежурства был обнаружен вражеский ударный беспилотник самолётного типа — барражирующий боеприпас Warmate польского производства, который приближался к нашим передовым позициям. Прицельным огнём расчёт ЗУ-23-2 уничтожил беспилотник ВСУ", — говорится в тексте.

В министерстве пояснили, что уничтожение подобных целей — это рутинная обязанность подразделений ПВО десантников из состава группировки войск "Днепр". Зенитчики несут круглосуточную охрану наших позиций, не давая ВСУ провести разведку или атаковать.

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Ранее сообщалось, что российская армия в ходе спецоперации на Украине уничтожила в районе Одессы склад с западными ракетами, а также цеха по производству ракетного топлива и вооружения для беспилотников.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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