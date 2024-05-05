Польский дрон Warmate сбит на подлёте к российским позициям на Херсонщине Российские зенитчики уничтожили над Херсонской областью ударный дрон Warmate 5 мая, 12:48 ВС РФ сбили польский дрон в небе над Херсонской областью. Видео © Telegram / Минобороны РФ

Расчёты зенитных установок ЗУ-23-2 российских десантников нанесли точный удар по вражескому беспилотнику Warmate, который попытался атаковать позиции ВС РФ в Херсонской области. Работу зенитчиков показало Минобороны РФ.

ВС РФ сбили польский дрон в небе над Херсонской областью. Видео © Telegram / Минобороны РФ

"В ходе дежурства был обнаружен вражеский ударный беспилотник самолётного типа — барражирующий боеприпас Warmate польского производства, который приближался к нашим передовым позициям. Прицельным огнём расчёт ЗУ-23-2 уничтожил беспилотник ВСУ", — говорится в тексте.

В министерстве пояснили, что уничтожение подобных целей — это рутинная обязанность подразделений ПВО десантников из состава группировки войск "Днепр". Зенитчики несут круглосуточную охрану наших позиций, не давая ВСУ провести разведку или атаковать.

Ранее сообщалось, что российская армия в ходе спецоперации на Украине уничтожила в районе Одессы склад с западными ракетами, а также цеха по производству ракетного топлива и вооружения для беспилотников.

Авторы Татьяна Миссуми