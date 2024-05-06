Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 мая, 08:44

ВСУ с дрона подорвали второе авто рядом с местом атаки на автобус под Белгородом

Украинские военные ударили с дрона по движущемуся автомобилю рядом с местом атаки на служебный автобус в Борисовском районе Белгородской области. Находившийся в машине мужчина ранен, пишет губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Движущийся легковой автомобиль был атакован на участке автодороги в районе села Берёзовка. По предварительной информации, один человек пострадал — у мужчины осколочные ранения нижней конечности", — рассказал глава региона.

Раненого на скорой доставили в Центральную районную больницу, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.

При атаке дронов под Белгородом пострадали 40 человек, в том числе трое детей
При атаке дронов под Белгородом пострадали 40 человек, в том числе трое детей

Напомним, утром 6 мая украинские беспилотники атаковали "газель" с сотрудниками ГК "Агро-Белогорье" и легковушку в Борисовском районе Белгородской области. В результате 7 человек погибли на месте. А один из атаковавших область беспилотников со взрывчаткой рухнул на территории предприятия, он не сдетонировал.

Обложка ©

Telegram / Настоящий Гладков

Андрей Бражников
  • Новости
  • Украина
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Криминал
  • Белгородская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров