ВСУ с дрона подорвали второе авто рядом с местом атаки на автобус под Белгородом

Украинские военные ударили с дрона по движущемуся автомобилю рядом с местом атаки на служебный автобус в Борисовском районе Белгородской области. Находившийся в машине мужчина ранен, пишет губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Движущийся легковой автомобиль был атакован на участке автодороги в районе села Берёзовка. По предварительной информации, один человек пострадал — у мужчины осколочные ранения нижней конечности", — рассказал глава региона.