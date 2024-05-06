ВСУ с дрона подорвали второе авто рядом с местом атаки на автобус под Белгородом
Украинские военные ударили с дрона по движущемуся автомобилю рядом с местом атаки на служебный автобус в Борисовском районе Белгородской области. Находившийся в машине мужчина ранен, пишет губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Движущийся легковой автомобиль был атакован на участке автодороги в районе села Берёзовка. По предварительной информации, один человек пострадал — у мужчины осколочные ранения нижней конечности", — рассказал глава региона.
Раненого на скорой доставили в Центральную районную больницу, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.
Напомним, утром 6 мая украинские беспилотники атаковали "газель" с сотрудниками ГК "Агро-Белогорье" и легковушку в Борисовском районе Белгородской области. В результате 7 человек погибли на месте. А один из атаковавших область беспилотников со взрывчаткой рухнул на территории предприятия, он не сдетонировал.
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