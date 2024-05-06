При атаке дронов под Белгородом пострадали 40 человек, в том числе трое детей

В Минздраве РФ уточнили число пострадавших в результате атаки дронов ВСУ в селе Берёзовка Белгородской области. Так, ранено 40 человек, в том числе трое детей.

"По оперативным данным, в результате атаки украинских националистов с применением дронов в Белгородской области 40 человек получили ранения, среди них трое детей. 30 из них, в том числе дети, госпитализированы, 10 получили медицинскую помощь амбулаторно", — цитирует ТАСС помощника министра здравоохранения РФ Алексея Кузнецова.