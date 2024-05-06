Видеорегистратор снял подрыв автобуса под Белгородом, где погибли 7 человек и 40 были ранены

Вооружённые силы Украины устроили атаку с использованием дронов-камикадзе, подбив две движущиеся "газели", которые отвозили на работу сотрудников ГК "Агро-Белогорье", и легковое авто. Видео с моментом прилёта опубликовал телеграм-канал "Блэтгород".

Момент украинской атаки беспилотниками в Белгородской области. Видео © Telegram / Блэтгород

Увидев украинский БПЛА водитель, видеорегистратор машины которого снял кадры, нажал на тормоз. Удар пришёлся по автобусу, ехавшему впереди. На видео попал момент взрыва. У автобуса в нескольких местах пробита крыша, а стёкол не осталось вовсе.