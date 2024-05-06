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6 мая, 09:36

Видеорегистратор снял подрыв автобуса под Белгородом, где погибли 7 человек и 40 были ранены

Появилось видео с моментом атаки дрона ВСУ по автобусу ГК "Агро-Белогорье"

Автобус "Агро-Белогорья" после атаки дрона ВСУ. Фото © Telegram / Настоящий Гладков

Автобус "Агро-Белогорья" после атаки дрона ВСУ. Фото © Telegram / Настоящий Гладков

Вооружённые силы Украины устроили атаку с использованием дронов-камикадзе, подбив две движущиеся "газели", которые отвозили на работу сотрудников ГК "Агро-Белогорье", и легковое авто. Видео с моментом прилёта опубликовал телеграм-канал "Блэтгород".

Момент украинской атаки беспилотниками в Белгородской области. Видео © Telegram / Блэтгород

Увидев украинский БПЛА водитель, видеорегистратор машины которого снял кадры, нажал на тормоз. Удар пришёлся по автобусу, ехавшему впереди. На видео попал момент взрыва. У автобуса в нескольких местах пробита крыша, а стёкол не осталось вовсе.

После взрыва водитель легковушки решил помочь хоть кому-то из пострадавших и отвезти их в борисовскую ЦРБ на своём автомобиле до приезда скорых.

ВСУ с дрона подорвали второе авто рядом с местом атаки на автобус под Белгородом
ВСУ с дрона подорвали второе авто рядом с местом атаки на автобус под Белгородом

В результате сегодняшней атаки украинских дронов в Борисовском районе Белгородской области пострадали 40 человек, из которых трое — дети. Жертвами удара беспилотника ВСУ стали 7 человек. Транспорт принадлежал компании "Агро-Белогорье", которая использовала его, чтобы отвозить на работу своих сотрудников. Предприятие выплатит по 1 млн рублей родственникам погибших, раненые получат от 250 до 500 тысяч рублей.

Владимир Озеров
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