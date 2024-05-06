Кровь и вспоротые сиденья: Служебный автобус под Белгородом сняли изнутри после смертельной атаки дронов
Опубликовано видео изнутри автобуса ГК "Агро-Белогорье" после удара дронов ВСУ
Появилось видео изнутри автобуса ГК "Агро-Белогорье", который утром атаковали украинские дроны-камикадзе. На кадрах телеканала "Звезда" отчётливо видны следы развернувшейся внутри трагедии.
Автобус после атаки дрона ВСУ. Видео © Телеграм / Zvezdanews
Крыша автобуса пробита в нескольких местах, стёкол у него не осталось вовсе, сиденья и пол залиты кровью. Внутри валяются вещи погибших и раненых. Некоторые сиденья полностью раскурочены — по всей видимости, именно на эти места пришлись удары.
Напомним, сегодня, 6 мая, украинские беспилотники атаковали "газель" с сотрудниками ГК "Агро-Белогорье" и легковушку в Белгородской области. В результате погибло семь человек, пострадало 42. Позже украинские военные снова ударили с дрона по движущемуся автомобилю рядом с местом предыдущей атаки, был ранен ещё один человек.