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6 мая, 12:03

Кровь и вспоротые сиденья: Служебный автобус под Белгородом сняли изнутри после смертельной атаки дронов

Опубликовано видео изнутри автобуса ГК "Агро-Белогорье" после удара дронов ВСУ

Появилось видео изнутри автобуса ГК "Агро-Белогорье", который утром атаковали украинские дроны-камикадзе. На кадрах телеканала "Звезда" отчётливо видны следы развернувшейся внутри трагедии.

Автобус после атаки дрона ВСУ. Видео © Телеграм / Zvezdanews

Крыша автобуса пробита в нескольких местах, стёкол у него не осталось вовсе, сиденья и пол залиты кровью. Внутри валяются вещи погибших и раненых. Некоторые сиденья полностью раскурочены — по всей видимости, именно на эти места пришлись удары.

Напомним, сегодня, 6 мая, украинские беспилотники атаковали "газель" с сотрудниками ГК "Агро-Белогорье" и легковушку в Белгородской области. В результате погибло семь человек, пострадало 42. Позже украинские военные снова ударили с дрона по движущемуся автомобилю рядом с местом предыдущей атаки, был ранен ещё один человек.

Видеорегистратор снял подрыв автобуса под Белгородом, где погибли 7 человек и 40 были ранены
Видеорегистратор снял подрыв автобуса под Белгородом, где погибли 7 человек и 40 были ранены
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Zvezdanews

Андрей Бражников
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