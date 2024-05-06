Кровь и вспоротые сиденья: Служебный автобус под Белгородом сняли изнутри после смертельной атаки дронов

Крыша автобуса пробита в нескольких местах, стёкол у него не осталось вовсе, сиденья и пол залиты кровью. Внутри валяются вещи погибших и раненых. Некоторые сиденья полностью раскурочены — по всей видимости, именно на эти места пришлись удары.