Американская "Атакамс" и французские "Хаммеры" не смогли уйти от российской ПВО

Российские военные в зоне специальной военной операции (СВО) за последние сутки уничтожили цех по производству БПЛА 101-й бригады теробороны, склады боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

В ведомстве добавили, что ВС России также нанесли поражение живой силе и военной технике противника в 113 районах. Силы противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили оперативно-тактическую ракету ATACMS американского производства, три управляемые французские авиабомбы Hammer и 11 украинских беспилотников.