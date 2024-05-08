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8 мая, 10:59

Американская "Атакамс" и французские "Хаммеры" не смогли уйти от российской ПВО

МО: Силы ПВО за сутки сбили ракету ATACMS и три управляемые авиабомбы Hammer

Российские военные в зоне специальной военной операции (СВО) за последние сутки уничтожили цех по производству БПЛА 101-й бригады теробороны, склады боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

В ведомстве добавили, что ВС России также нанесли поражение живой силе и военной технике противника в 113 районах. Силы противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили оперативно-тактическую ракету ATACMS американского производства, три управляемые французские авиабомбы Hammer и 11 украинских беспилотников.

ВСУ потеряли до 355 военнослужащих в зоне действия Южной группировки войск ВС РФ
ВСУ потеряли до 355 военнослужащих в зоне действия Южной группировки войск ВС РФ

Также ВС РФ нанесли групповой удар по объектам энергетики и предприятиям ВПК Украины. Он стал ответом на попытки киевского режима нанести ущерб объектам российской энергетики. Российские военные использовали беспилотники и аэробаллистический гиперзвуковой ракетный комплекс "Кинжал".

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VK / Минобороны России

Никита Никонов
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