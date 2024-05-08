Беспилотники, "Кинжал" и многое другое: Россия обрушила свою мощь на военные объекты противника
ВС РФ нанесли групповой удар по объектам энергетики и предприятиям ВПК Украины
Россия нанесла групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования и по объектам энергетики и предприятиям военно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщили на брифинге в среду, 8 мая, в пресс-службе Минобороны России. Для удара, который стал ответом на попытки киевского режима нанести ущерб объектам российской энергетики, использовались беспилотники и аэробалистический гиперзвуковой ракетный комплекс "Кинжал", уточнили в военном ведомстве.
Все цели удара были достигнуты, рассказали в Минобороны.
"В результате удара существенно снижены возможности Украины по выпуску продукции военного назначения, а также переброске к линии боевого соприкосновения западного вооружения и военной техники", — сообщили в военном ведомстве.
Напомним, минувшей ночью на всей территории Украины вновь звучала воздушная тревога. Местные СМИ сообщали о взрывах, в частности, в Киеве, Ивано-Франковской и Полтавской областях. Энергетические объекты получили повреждения в пяти областях Украины.
Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС