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8 мая, 10:50

Беспилотники, "Кинжал" и многое другое: Россия обрушила свою мощь на военные объекты противника

ВС РФ нанесли групповой удар по объектам энергетики и предприятиям ВПК Украины

Россия нанесла групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования и по объектам энергетики и предприятиям военно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщили на брифинге в среду, 8 мая, в пресс-службе Минобороны России. Для удара, который стал ответом на попытки киевского режима нанести ущерб объектам российской энергетики, использовались беспилотники и аэробалистический гиперзвуковой ракетный комплекс "Кинжал", уточнили в военном ведомстве.

Все цели удара были достигнуты, рассказали в Минобороны.

"В результате удара существенно снижены возможности Украины по выпуску продукции военного назначения, а также переброске к линии боевого соприкосновения западного вооружения и военной техники", — сообщили в военном ведомстве.

В подполье рассказали об ударах по военным объектам во Львовской области и в Киеве
В подполье рассказали об ударах по военным объектам во Львовской области и в Киеве

Напомним, минувшей ночью на всей территории Украины вновь звучала воздушная тревога. Местные СМИ сообщали о взрывах, в частности, в Киеве, Ивано-Франковской и Полтавской областях. Энергетические объекты получили повреждения в пяти областях Украины.

Обложка ©

Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Марина Калегина
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