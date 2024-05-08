Беспилотники, "Кинжал" и многое другое: Россия обрушила свою мощь на военные объекты противника

Россия нанесла групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования и по объектам энергетики и предприятиям военно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщили на брифинге в среду, 8 мая, в пресс-службе Минобороны России. Для удара, который стал ответом на попытки киевского режима нанести ущерб объектам российской энергетики, использовались беспилотники и аэробалистический гиперзвуковой ракетный комплекс "Кинжал", уточнили в военном ведомстве.