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8 мая, 10:39

Российские войска освободили Кисловку в Харьковской области и Новокалиново в ДНР

Российские войска освободили ещё два населённых пункта в зоне спецоперации. Так, в Харьковской области взята под контроль Кисловка, а в ДНР — Новокалиново. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Так, Кисловкой завладели подразделения группировки войск "Запад" в результате активных действий. А подразделения группировки войск "Центр" взяли Новокалиново.

Назван размер территории, которую ВС РФ освободили с начала года
Назван размер территории, которую ВС РФ освободили с начала года

А 6 мая стало известно, что российские войска освободили ещё два населённых пункта: Соловьёво в ДНР и Котляровку в Харьковской области. При этом на прошлой неделе Армия России взяла под контроль населённые пункты Очеретино, Бердычи и Семёновка в ДНР.

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Telegram / Минобороны России

Александра Вишнякова
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