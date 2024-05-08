Российские войска освободили Кисловку в Харьковской области и Новокалиново в ДНР
Российские войска освободили ещё два населённых пункта в зоне спецоперации. Так, в Харьковской области взята под контроль Кисловка, а в ДНР — Новокалиново. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Так, Кисловкой завладели подразделения группировки войск "Запад" в результате активных действий. А подразделения группировки войск "Центр" взяли Новокалиново.
А 6 мая стало известно, что российские войска освободили ещё два населённых пункта: Соловьёво в ДНР и Котляровку в Харьковской области. При этом на прошлой неделе Армия России взяла под контроль населённые пункты Очеретино, Бердычи и Семёновка в ДНР.
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