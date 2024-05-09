Донецкий 99-летний ветеран ВОВ рассказал, что хотел бы принять участие в СВО

Ветеран Великой Отечественной войны из Донецка Владимир Шелудько, которому уже 99 лет, выразил уверенность в победе РФ в СВО. Также он отметил, что, если бы не состояние здоровья, он принял бы участие в спецоперации, несмотря на свой возраст.

"Там [на Украине] оккупированные мои земляки и родственники живут. Так что это моя родная земля. Был бы я строевой, я бы, несмотря на свой возраст, принял активное участие в боевых операциях", — сказал Шелудько в беседе с РИА "Новости".

Также ветеран сказал, что уверен в победе России, которую нельзя затягивать, а также в последующей дружбе народов. Он отметил, что ВС РФ "разгонят всю эту банду и мы будем жить вместе и свободно".

Сам же Владимир Константинович Шелудько родился в 1925 году. Когда началась война, ему было всего 15 лет, в 18 лет он уже попал на фронт. Во время своей службы он освобождал Киев, Румынию и Молдавию. День Победы встретил в Чехословакии.