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9 мая, 03:56

В День Победы российские военные выступили с концертом для ветерана ВОВ в ЛНР

Российские бойцы группировки войск "Запад" совместно с Первой фронтовой творческой бригадой провели концерт в Луганской Народной Республике. Они выступили для проживающего в республике ветерана Великой Отечественной войны Василия Кияницкого, передаёт Минобороны РФ.

Военные поздравили в ЛНР ветерана ВОВ Василия Кияницкого с Днём Победы и выступили с концертом. Видео © Минобороны РФ

Военнослужащие от лица командования и от себя лично поздравили Василия Кияницкого с Днём Победы, вручили подарки и пожелали ему крепкого здоровья. Также они устроили для него персональный концерт, где исполнили песни военных лет. Ветеран, в свою очередь, поблагодарил солдат и пожелал им победы.

Кияницкий в годы войны служил в должностях автоматчика, наводчика и командира отделения, а также принимал участие в обороне Москвы. По информации оборонного ведомства, ветеран награждён государственными наградами.

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Поздравили россиян с Днём Победы и космонавты. Олег Кононенко, Николай Чуб и Александр Гребёнкин с борта Международной космической станции (МКС) призвали граждан сохранять память о подвиге наших предков и поблагодарили тех, кто освободил мир от нацизма.

Обложка ©

Минобороны РФ

Оксана Попова
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