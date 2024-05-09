В День Победы российские военные выступили с концертом для ветерана ВОВ в ЛНР

Российские бойцы группировки войск "Запад" совместно с Первой фронтовой творческой бригадой провели концерт в Луганской Народной Республике. Они выступили для проживающего в республике ветерана Великой Отечественной войны Василия Кияницкого, передаёт Минобороны РФ.

Военные поздравили в ЛНР ветерана ВОВ Василия Кияницкого с Днём Победы и выступили с концертом. Видео © Минобороны РФ

Военнослужащие от лица командования и от себя лично поздравили Василия Кияницкого с Днём Победы, вручили подарки и пожелали ему крепкого здоровья. Также они устроили для него персональный концерт, где исполнили песни военных лет. Ветеран, в свою очередь, поблагодарил солдат и пожелал им победы.

Кияницкий в годы войны служил в должностях автоматчика, наводчика и командира отделения, а также принимал участие в обороне Москвы. По информации оборонного ведомства, ветеран награждён государственными наградами.