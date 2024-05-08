"Символ Победы": В Артеке развернули километровую георгиевскую ленту
Артековцы развернули километровую георгиевскую ленту в преддверии Дня Победы
В Крыму на набережной международного детского центра "Артек" в преддверии Дня Победы развернули километровую георгиевскую ленточку. В патриотической акции участвовали 3,5 тысячи детей и вожатых из разных регионов России и 35 зарубежных государств.
Артековцы развернули километровую георгиевскую ленту в преддверии Дня Победы. Видео © Тelegram / МДЦ "АРТЕК"
"В преддверии Дня Победы дети узнали историю символа и прониклись особым артековским духом праздника. Под песни, посвящённые Великой Победе, артековцы развернули жёлто-чёрные ленты от детского лагеря "Лазурный" до лагеря "Морской", — сообщает пресс-служба "Артека".
В рамках акции ребята вспоминали героев своей семьи и героев Отечества, фронтовиков и тружеников тыла, а также детей войны и жертв геноцида советского народа нацистами и их пособниками в период Великой Отечественной войны. Артековцы единодушно заявили о необходимости сохранения исторической памяти и недопущения фальсификации и искажения истории. Масштабное событие подарило каждому самые яркие впечатления.
"Георгиевская ленточка — это символ Победы, символ мужества, отваги", — отметила одна из участниц акции.
"Мы очень гордимся быть частью этого мероприятия", — добавила другая.
"Я уважаю свою страну и чту память тех, кто погиб за неё, освободил её от фашизма", — подчеркнула третья.
Ранее сообщалось, что в Москве прошла военно-патриотическая акция "Символ Великой Победы" с участием юнармейцев и волонтёров. Одним из ключевых элементов мероприятия стало развёртывание масштабного Знамени Победы и трёхсотметровой георгиевской ленты. Также активисты станцевали "Вальс Победы", а ансамбль "Юные патриоты" исполнил песню "Нас миллионы русских".
Кадр из видео Тelegram / МДЦ "АРТЕК"