Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 мая, 16:39

"Символ Победы": В Артеке развернули километровую георгиевскую ленту

Артековцы развернули километровую георгиевскую ленту в преддверии Дня Победы

В Крыму на набережной международного детского центра "Артек" в преддверии Дня Победы развернули километровую георгиевскую ленточку. В патриотической акции участвовали 3,5 тысячи детей и вожатых из разных регионов России и 35 зарубежных государств.

Артековцы развернули километровую георгиевскую ленту в преддверии Дня Победы. Видео © Тelegram / МДЦ "АРТЕК"

"В преддверии Дня Победы дети узнали историю символа и прониклись особым артековским духом праздника. Под песни, посвящённые Великой Победе, артековцы развернули жёлто-чёрные ленты от детского лагеря "Лазурный" до лагеря "Морской", — сообщает пресс-служба "Артека".

В рамках акции ребята вспоминали героев своей семьи и героев Отечества, фронтовиков и тружеников тыла, а также детей войны и жертв геноцида советского народа нацистами и их пособниками в период Великой Отечественной войны. Артековцы единодушно заявили о необходимости сохранения исторической памяти и недопущения фальсификации и искажения истории. Масштабное событие подарило каждому самые яркие впечатления.

"Георгиевская ленточка — это символ Победы, символ мужества, отваги", — отметила одна из участниц акции.

"Мы очень гордимся быть частью этого мероприятия", — добавила другая.

"Я уважаю свою страну и чту память тех, кто погиб за неё, освободил её от фашизма", — подчеркнула третья.

"Всегда любил свою страну": Юнармеец, мечтающий стать военкором, рассказал о важности любви к Родине
"Всегда любил свою страну": Юнармеец, мечтающий стать военкором, рассказал о важности любви к Родине

Ранее сообщалось, что в Москве прошла военно-патриотическая акция "Символ Великой Победы" с участием юнармейцев и волонтёров. Одним из ключевых элементов мероприятия стало развёртывание масштабного Знамени Победы и трёхсотметровой георгиевской ленты. Также активисты станцевали "Вальс Победы", а ансамбль "Юные патриоты" исполнил песню "Нас миллионы русских".

Обложка ©

Кадр из видео Тelegram / МДЦ "АРТЕК"

Наталья Исакова
  • Новости
  • День Победы
  • Артек
  • Великая Отечественная война
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров