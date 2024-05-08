"Символ Победы": В Артеке развернули километровую георгиевскую ленту

В Крыму на набережной международного детского центра "Артек" в преддверии Дня Победы развернули километровую георгиевскую ленточку. В патриотической акции участвовали 3,5 тысячи детей и вожатых из разных регионов России и 35 зарубежных государств.

Артековцы развернули километровую георгиевскую ленту в преддверии Дня Победы. Видео © Тelegram / МДЦ "АРТЕК"

"В преддверии Дня Победы дети узнали историю символа и прониклись особым артековским духом праздника. Под песни, посвящённые Великой Победе, артековцы развернули жёлто-чёрные ленты от детского лагеря "Лазурный" до лагеря "Морской", — сообщает пресс-служба "Артека".

В рамках акции ребята вспоминали героев своей семьи и героев Отечества, фронтовиков и тружеников тыла, а также детей войны и жертв геноцида советского народа нацистами и их пособниками в период Великой Отечественной войны. Артековцы единодушно заявили о необходимости сохранения исторической памяти и недопущения фальсификации и искажения истории. Масштабное событие подарило каждому самые яркие впечатления.

"Георгиевская ленточка — это символ Победы, символ мужества, отваги", — отметила одна из участниц акции.

"Мы очень гордимся быть частью этого мероприятия", — добавила другая.

"Я уважаю свою страну и чту память тех, кто погиб за неё, освободил её от фашизма", — подчеркнула третья.